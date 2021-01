Els partits situen Vox al centre del debat per l'oferiment dels seus vots a Illa

🎥 @LauraBorras: "Els vots dels feixistes no es poden acceptar, és una línia vermella que no es pot travessar. Hem tingut un exemple lamentable a l'Ajuntament de Barcelona. Esperem que @salvadorilla doni mostres d'exigència ètica en primera persona i rebutgi l'oferiment de Vox" pic.twitter.com/V6g2qFO4cM — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 23, 2021

Vox encara no té representació al Parlament, però les enquestes preveuen que en tingui. I alguns partits ja han acceptat situar-los al centre del debat polític i, de retruc, reforçar el rol de presidenciable del socialista Salvador Illa. Junts, ERC i els comuns han interpel·lat al PSC i al qui encara és ministre de Sanitat sobre si, arribat el cas, acceptarà els seus vots per presidir la Generalitat. I la CUP explica que recorrerà contra la seva presència als mitjans públics , acordada pel consell de govern de la CCMA en tant que "grup polític significatiu".Divendres, el número dos de Vox, Santiago Ortega Smith, va afirmar en declaracions a OkDiario, dirigit per Eduardo Inda, que per impedir que "els colpistes d'ERC o el PDECat" governessin la Generalitat ells estarien disposats a investir Illa presentant-ho com un mal menor. I aquest dissabte al matí s'ha convertit en tema de campanya per boca del tàndem de Carles Puigdemont i Laura Borràs, de Pere Aragonès i de Jéssica Albiach.Aragonès ha preguntat, des de Lleida, a Illa si "acceptarà els vots de l'extrema dreta per tal d'impedir que l'independentisme i el republicanisme governi la Generalitat". Ha apuntat una possibilitat posada en circulació pels ultres i que té el precedent de l'ajuntament de Barcelona. ERC va guanyar les municipals, però Ada Colau va acceptar els vots de Manuel Valls i dos dels seus regidors per seguir d'alcaldessa malgrat que havia descartat aquest escenari . No tenien cap acord, només pretenien allunyar l'independentisme de l'alcaldia.Aragonès ha opinat que si Illa no manifesta que rebutja els vots de Vox -i que per tant no es presentaria a una hipotètica investidura si li calgués el vot ultra- confirmaria "plenament" que l'extrema dreta "també participa d'aquesta operació d'estat que posa l'interès per desbancar l'independentisme per davant de tot".Al seu torn, Laura Borràs, que presentava el seu darrer llibre amb Carles Puigdemont a l'Ateneu Barcelonès, ha instat Illa a rebutjar "l'oferiment" d'Ortega Smith i ha advertit que, en cas d'acceptar-la, la institució "estaria tacada abans de començar". "El feixisme, se'l combat i no s'accepten els vots dels feixistes", ha dit al torn de preguntes.Puigdemont ha lamentat que Illa "calli" davant de "la possibilitat que pugui beneficar-se del vot del feixisme i d'una de les ultradretes més casposes que hi ha a Europa". I és que al comitè federal del PSOE que s'ha celebrat a Barcelona el ministre no ha dit ni piu sobre l'oferta política dels ultres.Els comuns són els que tenen una posició més compromesa. Albiach ha manifestat en els darrers mesos que descarta un govern amb Junts i que té predisposició total a compartir-lo amb el PSC a diferència del que diuen els independentistes. Els vots de Vox serien un mal començament per un "govern d'esquerres" presidit per Illa. Així, ha instat el candidat socialista a respondre "com més aviat millor" si acceptaria el suport de Vox per governar a Catalunya. Ha assegurat que faran "tot el possible perquè ni el PSC ni cap altre partit arribi a cap acord" amb ells. "A l'extrema dreta, ni aigua", ha dit.La candidata dels comuns ha demanat a tots els partits signar un manifest com el que es va impulsar al Congrés rebutjant els pactes amb la ultradreta i assumint el compromís de no tenir "cap suport de l'extrema dreta, especialment quan afecti a la governabilitat de les institucions, ja sigui per activa o per passiva". Aquell acord el van signar els grups independentistes i d'esquerres a més del PSOE.

