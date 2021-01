Salut preveu un pic de fins a 900 pacients a l'UCI només per Covid

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut admet que la tercera onada pot portar al límit de les possibilitats del sistema hospitalari. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha avisat que aquesta tercera onada serà més semblant a la primera que no pas a la segona, i ha detallat que es preveu arribar a unes 900 persones ingressades a les UCI només per Covid-19 i a unes 1.300 comptant la resta de malalties. "La tercera onada ens pot portar al límit", ha advertit Comella, que ha agraït la feina als professionals de la salut."Hem de reduir aquesta xifra i no comprometre altra activitat que no sigui Covid", ha advertit la consellera de Salut, Alba Vergés. La capacitat del sistema no era la mateixa fa unes setmanes, perquè la necessitat era inferior. Arribar 1.300 llits de crítics suposarà alterar el funcionament normal dels hospitals. "Té molts riscos. No podem posar el sistema a 1.300 llits de crítics perquè prendrem mal. Estarem deixant de fer altres coses", ha dit Comella.El director del Servei Català de la Salut ha reconegut també que caldrà alterar la resposta a la resta de malalties per la pressió de la Covid-19 i això es pot traduir en retards de diagnòstic i, en alguns casos, també poden portar a un increment de la mortalitat. Tots els pronòstics de Salut es basen en els coneixements actuals però tot plegat podria canviar en funció de l'impacte que tingui la variant britànica. En cas d'alteracions, "una situació de col·lapse seria possible", ha alertat Comella.Vergés ha deixat clar l'objectiu: frenar l'epidèmia. Per això, les restriccions s'han prorrogat dues setmanes més. "Necessitem que el país baixi el ritme. El moment és molt complex", ha remarcat Vergés. La pressió hospitalària i assistencial és "altíssima" i no es pot abaixar la guàrdia. "Hem de reduir els casos per reduir ingressos i UCI, que continuaran creixent en els pròxims dies", ha dit la consellera. La situació als hospitals ja és pitjor que en el pic de la segona onada."Podem dir que estem frenant la corba de nous casos diaris, però la corba assistencial continuarà creixent", ha dit. Hi ha més de 1.000 pacients a les UCI dels quals 621 són per la Covid. En el context europeus, hi ha creixements exponencials en diversos països i Vergés ha demanat estar "atents" a l'expansió de noves variants, com ara la britànica, més contagiosa.La consellera ha fet referència al consell interterritorial d'ahir a la tarda i la petició de tenir les eines per decidir les mesures convenients. "Molts territoris van demanar avançar el toc de queda a les 20h i no pot ser que el ministre-candidat Illa no atengui a les peticions per prendre les mesures que toquen", ha lamentat Vergés. "Reclamem eines amb les ajudes, que també es vegin pel que fa al govern espanyol", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor