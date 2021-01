Estrasburg torna a condemnar Espanya per no investigar tortures

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) ha condemnat l'estat espanyol per no haver investigat denúncies de tortures. La sentència confirma que Iñigo González Etayo, arrestat el 2011, va ser sotmès a un "tracte inhumà i degradant" i ha de ser indemnitzat amb 20.000 euros, segons informa el diari basc Naiz . El tribunal considera vulnerat l'article 3 de la Convenció Europea de Drets Humans, que estableix que cap persona pot ser sotmesa a tortura ni penes o tractes inhumans o degradants.González va ser detingut per la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional i concretament de l'ara ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. També van ser arrestades altres persones en el marc d'una operació judicial contra l'esquerra abertzale i ETA. Concretament se'ls acusava de pertànyer a Ekin, una organització independentista basca.És la tercera sentència condemnatòria d'aquell cas. Estrasburg ja va condemnar Espanya per les denúncies de Patxi Arratibel i Xabier Beortegi, tots dos detinguts en la mateixa operació policial. Destaca que Arratibel va signar una declaració policial amb la paraula "Aztnugal", que llegida al revés vol dir "ajuda" en basc.

