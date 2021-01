Un informe revela que els assaltants al Capitoli volien «capturar i assassinar» congressistes

Una de les imatges destacades del violent assalt al Capitoli per part dels seguidors de Trump és la de l'home amb el casc de bisó i la cara pintada, gairebé semblant a un viking. Doncs resulta que aquest mateix personatge, blanc de burles i acudits a les xarxes per les seves estrafolàries pintes, tenia intencions bastant més greus, igual que la resta de persones que van irrompre a l'edifici. Concretament pretenien "capturar i assassinar" els congressistes, tal com ha revelat la fiscalia nord-americana en un informe publicat aquest divendres i del que s'han fet ressò diversos mitjans.És més, l'home del casc de bisó, que respon al nom de Jacob Chansley i que té per sobrenom "Jake Angeli o Yellowstone Wolf", va entrar al despatx del vicepresident Mike Pence i va deixar un nota on advertia que "és només qüestió de temps, la justícia arribarà". Un motiu més perquè els fiscals demanin al jutge que mantinguin a Chansley a presó, ja detingut dissabte passat.L'informe fiscal, elaborat pel Departament de Justícia a Ariçona, apunta que hi ha "clares evidències, inclòs les pròpies paraules i accions de Chansley al Capitoli, que sostenen que la intenció dels assaltants al Capitoli era captura i assassinar a càrrecs electes del govern dels Estats Units". Cal recordar que es va desvelar la relació entre en Chansley i la teoria de QAnon, formada a les xarxes , que diu que el president Donald Trump està lliurant una guerra secreta contra una elit satanista de pedòfils al govern, les empreses i als mitjans.De fet, l'informe recull declaracions del mateix Chansley sobre la "seva creença que és una alienígena, un ésser superior". Dimecres que ve, el 20 de gener s'ha de produir el relleu de la presidència i els Estats Units ja han blindat la capital davant l'amenaça de més violència organitzada.Aquest no és l'únic informe que revela la gravetat de l'assalt al Capitoli i les intencions de les persones que el van perpetrar. També citen el cas de dos homes, Robert Stanford i Peter Stager, que van agredir a dos policies.

