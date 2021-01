El Govern justifica l'ajornament electoral pel «risc inassumible» de mantenir el 14-F

Les eleccions es faran el 30-M pel "risc inassumible" de mantenir el 14-F i perquè "ningú hagi de renunciar al seu dret de vot". Aquests són els dos principals arguments del Govern per justificar el canvi de data dels comicis, que s'ha acordat aquest migdia amb els partits polítics amb l'excepció del PSC. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han explicat en una declaració institucional sense preguntes que la situació de la pandèmia és "molt preocupant" i les properes setmanes seran "molt difícils". Per minimitzar el risc i preservar el dret de vot de la ciutadania, el Govern ha decidit ajornar les eleccions a la primavera, quan es preveu un context més favorable."Ho teníem tot a punt per celebrar les eleccions el 14-F malgrat la pandèmia, però l'actual evolució de la Covid-19 evidencia que mantenir la convocatòria és un risc inassumible a nivell sanitari i per a la participació que ha de legitimar el procés democràtic", ha dit el vicepresident, que abans de comparèixer ha signat el decret que deixa en suspens el 14-F i situa la nova data pel 30-M. El decret es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) dissabte al matí. Se'n signaran dos més, el de convocatòria de les eleccions a principis d'abril -54 dies abans de la votació- i el de normes complementàries, amb els detalls de la votació.Aragonès ha agraït la predisiposicó dels partits a col·laborar amb el Govern i la "comprensió" que han mostrat per torbar una nova data electoral. El compromís de l'executiu, ha dit el vicepresident, és "comparèixer les vegades que faci falta" per retre comptes de la gestió de la pandèmia i buscar la col·laboració amb totes les forces polítiques. Aragonès ha demanat "responsabilitat" i "aïllar la pandèmia" de les disputes electorals. "Estiguem a l'alçada del moment", ha afirmat.Les setmanes properes seran difícils i Aragonès ha demanat que tothom estigui centrat en combatre la pandèmia i evitar el col·lapse del sistema sanitari. "Ens hi va la vida. L'única cosa irrecuperable", ha apuntat. Aviat farà un any de l'arribada de la pandèmia a Catalunya, una crisi que "s'ha emportat massa vides" i ha fet "emergir pors i angoixes". "Davant d'aquestes dificultats, els valors de la solidaritat ens han de fer recuperar l'optimisme", ha assenyalat el vicepresident, que ha reivindicat la tasca del Govern per combatre la Covid-19 i la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia.És per això que el Govern vol "obrir una nova etapa" per lluitar contra la pandèmia, "redoblant l'energia" i amb "altes dosis de treball compartit". "Avui anunciem una nova data de les eleccions amb un clima menys propici per la pandèmia amb una part de la població ja vacunada", ha remarcat el vicepresident, que també ha refermat el compromís del Govern de JxCat i ERC amb la ciutadania per superar la pandèmia i encarar el futur "amb tota l'energia l'esperança".La portaveu del Govern, Mertixell Budó, ha repassat les qüestions jurídiques que avalen la decisió d'ajornar la votació. La consellera de la Presidència ha explicat que els informes dels departaments de Salut i Exteriors, juntament amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, constaten que les circumstàncies sanitàries "impedeixen garantir les condicions per al desenvolupament electoral en llibertat", perquè dificulten la campanya electoral i la pròpia jornada de votació. Aquesta possibilitat, ha recordat Budó, ja es prevèia en el decret de dissolució del Parlament i es veu recolzada per bona part dels experts i el Síndic de Greuges, que aquests últims dies han demanat l'ajornament dels comicis.Budó ha dit que ens els pròxims dies el Govern informarà de com es configura el calendari electoral i quines modificacions es produiran. "És una evidència que s'haurà de modificar el cens electoral", ha avançat la portaveu. La voluntat del Govern, ha dit, serà facilitar al màxim tots els procediments ja realitzats amb les convalidacions d'actes que siguin necessàries.La reunió de la taula de partits d'aquest migdia ha durat unes dues hores. El Govern ha proposat als partits ajornar les eleccions al 30 de maig per la mala situació de la pandèmia, amb la confiança que d'aquí cinc mesos -amb la pujada de les temperatures i el major nombre de persones vacunades- el coronavirus estarà més controlat.Tots els partits han convingut en la necessitat d'ajornar els comicis, i tots han estat crítics amb el Govern per no haver estat capaç de controlar la situació per poder votar tal com estava previst. En aquest sentit, han exigit mesures per tal que no calgui tornar a posposar les eleccions en cas que al maig la situació no sigui bona. Pel que fa a la data, tots els partits menys el PSC hi han estat a favor.

