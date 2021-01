«Hem arribat a estar 27 hores seguides sense llum»

Critiquen que fa anys que es troben en aquesta situació. Foto: Juanma Peláez

"En previsió de possibles talls vaig preparar els menjars de Nadal i els vaig congelar i si se n’anava la llum, com a mínim, menjaríem. Fred, però menjaríem"

"Aquí hi ha algú que no està fent bé la seva feina. No sabem qui, perquè sembla un partit de tennis"

La setmana passada, un total de 800 famílies van patir talls de llum a Sabadell , per diferents barris de la ciutat i coincidint amb l'arribada del temporal Filomena, que ha fet caure el termòmetre a valors mínims. Aquestes interrupcions a Can Puiggener no tenen res a veure amb la borrasca, sinó amb "motius aliens a la xarxa, de connexions irregulars amb un alt consum", justificava l'empresa Endesa , que sostenia que "feia temps" que es produïa.Quatre veïns del barri -Eduardo Pérez, Ana Fernández, Sebastiana García i Pepi Torres- ho corroboren i ho atribueixen a una infraestructura envellida, sobre la qual es van fent actuacions puntuals "per sortir del pas", diuen. Quatre testimonis del que és viure amb "l'angoixa" d'estar exposats a l'anada i tornada de l'energia.- A.F.: Doncs, no sabem quan, però se'n va la llum o tenim baixades de tensió. Hi ha domicilis que el subministrament marxa del tot.- P.T.: En el meu cas és de forma intermitent. Però a casa de la meva mare, que és una persona de 88 d’anys, la setmana passada, dues vegades i en una es va interrompre a les 19 hores i no va tornar fins a l’una de la matinada. Això suposa que passi fred i hagi de dormir d’aquesta manera. I així un any.- S.G.: Sí, però és un problema que s’arrossega des de fa anys, Encara que, amb tanta continuïtat, des de fa uns tres. I al 2020 s'ha accentuat, passa un dia sí i un dia no... i així estem. He arribat a tenir tres talls en un dia.- A. F.: N’he arribat a tenir fins a cinc. Vaig enviar un correu electrònic a la companyia per queixar-me, era el març de 2020, durant el confinament. A més, també vaig trucar al 112 i a la Policia Municipal. Els detallava que teníem aturades intermitents en un moment que era obligatori quedar-se a casa. Ja m'hagués agradat poder anar al Viena a menjar, però no podia. Pago les meves factures, oi que si no ho faig em tallen la llum? Doncs, com pago, i no precisament és barat, exigeixo que compleixin amb la seva obligació.- E.P.: A l’octubre de l’any passat vam estar 27 hores seguides sense energia, perquè es va cremar el que és el suministrador general, que alimenta tota aquesta zona. I a això, cal afegir-hi les visites dels Bombers per apagar focs del cablejat que s’incendia. En un any han vingut dues o tres vegades.- E.P.: Van fent canvis, però hi ha el mateix que quan vaig néixer fa 50 anys. Per exemple, després que es cremés el general, van introduir uns elements perquè si hi ha sobrecàrrega a la línia no s'incediï i així l’afectació no és tan bèstia. I el que passa és que ens quedem amb baixa tensió, cosa que electrodomèstics que requereixen de potència no funcionen.- A.F.: No pots fer coses tan habituals com dutxar-te amb aigua calenta, cuinar... i hi ha una veïna que té una botiga i està perdent diners, ja no només no li entra clientela sinó que ha de llençar el menjar. I també hi ha persones que necessiten aparells per respirar, que han d'estar connectats a la corrent i no hi ha alternativa.- A.F.: Hem trucat, enviat correus electrònics i posat reclamacions. Respostes, poques; solucions, cap. El que et diuen és que hi ha una sobrecàrrega a la xarxa i vindrà un tècnic. I això és eludir la responsabilitat.- S.G.: És una excusa, perquè es pot tenir la llum punxada i consumir igual que la resta, perquè abans ja hi havia hagut algú en aquell domicili fent servir la mateixa energia. I no només s’enganxen aquí, també passa a d’altres barris o a Barberà, Badalona, Montcada, Cerdanyola... i molts altres llocs.- S.G.: Molt, potser en l’últim any ens ha suposat entre 300 i 400 euros.- P.T.: Llençar tanta quantitat no, però en previsió de possibles talls, preparo menjars a dies vista, com ara, per Nadal. Gairebé tres setmanes abans els vaig deixar fets, els vaig congelar i si se n’anava la llum, com a mínim, menjaríem. Fred, però menjaríem. Al final, sorprenentment, per aquestes festes no ha passat.- S.G.: Sí i no ho entenem, perquè és igual que la resta de dies.- S.G.: El meu marit i jo som diabètics i no podem estar menjant tot el dia entrepans. Hem de seguir una dieta i si se’n va la llum, tal com va passar aquell dia que vam estar 27 hores, no es pot. A més, som pensionistes, paguem hipoteca i no podem fer comandes a domicili tots els dies. Un dia, sí que es pot, però no cada vegada que marxi la llum. És un estat d’ansietat i no només nosaltres, també hi ha veïns que s’estan medicant de l’estrès que els hi esta suposant la situació.- A.F.: Teletreballo i no sé en quin moment marxarà. Què haig de fer? Necessito l’ordinador, que estigui carregat, o el telèfon mòbil per poder treballar. Potser puc seguir... una hora? I desprès?- S.G.: Igual, sense llum. A la duresa del que va suposar el confinament, afegeix-li estar sense energia. Tres i quatre vegades al dia. Va ser horrible! Va haver-hi gent que, d’amagat, va haver de marxar a casa de familiars per escalfar biberons o tenir menjar calent.- P.T.: Sí que venen. Triguen més hores en arribar que en arreglar. És que és un moment, perquè no s’hi estan gaire per fer la reparació o el que toqui per recuperar el subministrament.- A.F.: Aquí hi ha algú que no està fent bé la seva feina. No sabem qui, perquè sembla un partit de tennis. Si tinc contractat un servei de llum i no el tinc, a qui m’haig d’adreçar? A Endesa? Passen de mi; a la Generalitat? A on? Què puc fer com a client? Volem que algú es digni a donar-nos una resposta. És l’únic que demanem.- E.P.: És ridícul, perquè segueixen aplicant impostos afegits com l'IVA. Per exemple, el dia que vam estar 27 hores sense llum ens va fer un descompte de tres euros. El que deia, ridícul!- S.G.: Des de la setmana passada, l’Ajuntament ens han dit que truquem a la Policia i així agafen acta, perquè totes les que aconsegueixin les portin a Fiscalia i denunciar-ho. Però això, més o menys, ja ho vam fer nosaltres entre el veïnat, el passat mes de setembre. Vam començar recollint firmes i les vam dur a Mossos d’Esquadra, al consistori, Endesa i a l’Oficina Municipal del Consumidor (OMIC), que és on vam denunciar el cas i totes les pèrdues generades. I aquí estem, esperant que ens diguin.Ara bé, el passat cap de setmana va venir l’alcaldessa, Marta Farrés, i va arrossegar càmeres i el tema ha sortit més als mitjans de comunicació. I aviam si passa alguna cosa. I tot plegat, és perquè volem llum.- P.T.: Sí, fem comunitat. Ens ajudem entre tots. Crec que parlo més amb la Sebastiana que amb el meu germà. Tenim un grup de WhatsApp i per allà ens comuniquem: “Teniu llum? No. Doncs, truquem”.

