La cerca de la dona desapareguda per Sant Esteve, sense pistes fiables

La investigació per trobar la veïna de Terrassa desapareguda el 26 de desembre a Vilassar de Mar segueix oberta però sense indicis ni pistes d'on localitzar-la. Sandra Culli va dinar a casa la seva sogra i, després de l'àpat, va sortir a passejar pel poble sense telèfon. Ja no va tornar. Les comissaries de l'Eixample i de Premià de Mar es coordinen per resoldre el cas.Tal com expliquen fonts de Mossos d'Esquadra a, "han anat sortint indicis esperançadors" durant la recerca, com l'aparició de persones semblants en gravacions de càmeres o un avís d'albirament desapareguda en una benzinera de Montcada, però totes s'han acabat descartant. Segons apunta la policia catalana a aquest mitjà, la dinàmica del cas fa que no es descarti el suïcidi com a causa de la desaparició.En veure que no tornava, la seva parella va fer una crida per localitzar-la a les xarxes socials, sense denunciar. Va ser l'endemà diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van citar-lo a comissaria veient la transcendència que havia agafat a les xarxes, perquè prestés declaració i presentés la corresponent denúncia.A més, agents de la comissaria de Mossos de l'Eixample es van encarregar de la seva recerca seguint punts a la capital de Catalunya que eren familiars i concorreguts per la desapareguda, sense èxit. En paral·lel, un grup d'una cinquantena de voluntaris la va buscar al Maresme, pels punts a prop d'on va ser vista per última vegada.Des de la seva desaparició i fins al 31 de desembre, els Mossos van mantenir la recerca per aire amb helicòpter a Barcelona i els seus entorns, així com al Maresme, però el Cap d'Any va marcar un punt d'inflexió, ja que en cas d'una fugida voluntària hauria pogut ser un bon moment perquè Sandra Culli hagués contactat amb la seva família, encara que no va ser així.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor