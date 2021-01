ERC guanyaria folgadament el 14-F i tindria majoria absoluta amb Junts, segons l'enquesta de «La Vanguardia»

Nova enquesta electoral, en aquest cas de La Vanguardia . ERC guanyaria amb claredat les eleccions al Parlament del 14 de febrer, amb una forquilla d'entre 37 i 39 escons (ara en té 32) i sumaria majoria absoluta amb Junts, que seria segona força amb 31 escons (ara en té 34). L'actual Govern arribaria, per tant, als 68 escons necessaris per garantir-se la majoria a la cambra. Una fortalesa que no ha tingut en les dues darreres legislatures, quan ha necessitat la CUP o els comuns per investidures i pressupostos.La tercera força seria el PSC, que s'enfilaria dels 17 als 29 o 30 escons impulsat per la designació de Salvador Illa com a candidat. La CUP milloraria lleument el seu resultat i podria obtenir 4 o 5 escons i el PDECat podria arribar a obtenir un escó. Es mou en una forquilla entre 0 i 1 representants i té una estimació de vot del 2,9%, a les portes d'obtenir escons per Barcelona. Els comuns baixarien i de 8 escons passarien a 6 o 7 i el gran derrotat del 14-F seria Ciutadans, de 36 escons a 13. El PP passaria de 4 a 8 i Vox entraria amb 4.Pel que fa als percentatges de vot el de les forces independentistes pujaria. Així, del 47,5% de fa tres anys ara es passaria al 49,8% fruit de sumar el 24,1% d'ERC, el 18,5% de Junts, el 4,3% de la CUP i el 2,9% del PDECat. A tocar la xifra totèmica del 50%.El sondeig indica que, per la divisió de preferències independentistes entre Pere Aragonès i Laura Borràs, Salvador Illa és el preferit per ser president. El 24% assenyala l'encara ministre de Sanitat com la millor opció, mentre el 17% aposta per la candidata de la llista de Puigdemont i el 12% per l'actual vicepresident en funcions de president. La participació baixaria en picat: de l'històric 82% de fa tres anys a un discret 64%, un registre dels anys previs al procés.

