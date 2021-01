El temporal deixa Catalunya emblanquinada i carreteres tallades

Bon dia.



Continua la precipitació líquida/sòlida a diferents punts del país. pic.twitter.com/RtzQlGH4Xq — Meteocat (@meteocat) January 10, 2021

La nevada a Querol aquesta matinada Foto: ACN

Neu al barri del Remei a Vic Foto: Emili Vilamala

Mura, nevat Foto: Joan Griera Balaguer nevat Foto: Àlvar Llobet

El temporal de neu continua afectant el sud i interior del país. Es manté l'alerta per nevades, fort vent i onatge amb la previsió que la Filomena vagi remetent al llarg d'aquest diumenge. Fins al migdia encara pot haver-hi precipitacions en forma de neu, sobretot a les comarques de Lleida, des del pla fins al Pirineu, i alguns indrets de l'interior de l'Ebre i Tarragona. A la resta, si ho fa, serà de forma intermitent i amb cotes variables.A hores d'ara, a la Terra Alta hi ha fins a 60 centímetres de neu. Al voltant del Montsec, s'acumulen 20 centímetres. També al Priorat, on s'ha intensificat la nevada aquesta nit, hi ha més de 40 centímetres de gruix. A les Guilleries, entre la Selva i Osona, i al Collsacabra hi ha alguns pobles incomunicats per problemes amb les màquines llevaneus.Pel que fa a l'afectació viària, hi ha un total de 14 carreteres tallades i un centenar amb afectacions pel temporal El temporal Filomena ha deixat bona part del territori emblanquinat per neu. La borrasca va irrompre la matinada de dissabte des del sud cap al nord, deixant neu a costes molt baixes a Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, el Ripollès i la Selva, així com altres punts de la Catalunya central. Ara bé, a Barcelona i altres zones del litoral no han tingut tanta sort per l'efecte termoregulador del mar i la neu s'ha quedat atrapada a cotes molt més altres, de 400 i fins i tot 600 metres.

