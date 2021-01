Govern i USTEC s'enfronten pel retorn a les aules en ple auge dels contagis

Altres notícies que et poden interessar

En retorn a l'escola torna a estar en el punt de mira en ple context d'increment dels contagis i a l'espera de quin serà finalment l'impacte de Nadal en la pandèmia. El Govern preveu que els alumnes tornin a les aules el pròxim dilluns i que a partir d'aquesta data es facin PCR d'automostra als docents. El principal sindicat de professionals de l'ensenyament, USTEC, però, reivindica que "no es pot tornar" perquè no s'han pres les mesures preventives suficients.El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha admès que l'objectiu de mantenir les escoles obertes durant tot el curs, tot i ser una prioritat, no està garantit. I és que amb més de 4.000 contagis diaris, la pandèmia i les hospitalitzacions continuen creixent a Catalunya i el pronòstic per a les pròximes setmanes és el d'un empitjorament. "Si en tres setmanes no podem tenir les escoles obertes, tancarem", ha assegurat en una entrevista a Ser Catalunya. Fins ara, des de que el curs va arrencar al setembre, la incidència de casos a les escoles ha estat en percentatges baixos i controlats Però és just a mitjans de gener quan s'espera que es visualitzi el pic d'infeccions després de les interaccions i la mobilitat de Nadal. De fet, davant d'aquest escenari, el Govern no descarta allargar les restriccions que van entrar en vigor el dia 7 més enllà dels deu dies inicials previstos.En un acte de reivindicació simbòlica, USTEC s'ha plantat a les portes del Departament d'Educació amb un sac de carbó per la gestió que considera que ha fet de la pandèmia. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha insistit que els centres no poden reobrir dilluns perquè la conselleria "no ha fet els deures", ja que no s'han fet PCR prèvies als docents, no s'han reduït més les ràtios de les aules i ha assenyalat que no hi ha mascaretes FFP2 per a tothom ni sistemes de ventilació adients.La proposta del sindicat és que s'esperi uns dies més per tornar a les aules o bé un retorn de forma "esglaonada", però subratlla especialment que té més sentit fer les proves al professorat abans de reprendre les classes i no quan ja s'hagi començat el segon trimestre i assenyalen també el problema del fred a les aules en ple hivern si s'han de tenir les finestres obertes. I és que justament l'escola reobrirà en plena onada de fred. "Si s'ha de tornar a les escoles que sigui de forma segura", ha demanat Segura, que ha argumentat que s'han de primar els criteris "de salut" i no de "rèdit electoral" ara que les eleccions del 14-F estan a tocar.Un altre dels punts de xoc entre Educació i el professorat té a veure amb la finalització del permís del professorat sense baixa però que es considera de risc. Els nomenaments dels substituts que els han suplert durant el primer trimestre van finalitzar el passat 16 de desembre malgrat que inicialment se'ls va comunicar a alguns d'ells que estarien fins a finals de curs. Això vol dir que no han cobrat el període de vacances de Nadal i que el professorat considerat en situació vulnerable s'haurà de reincorporar el dilluns si no ha aconseguit una baixa mèdica abans. Segons el sindicat, el que es busca és "estalviar sous".

