Sanitat avisa que tornen a venir «setmanes dures» per l'increment de contagis

"Tenim setmanes dures una altra vegada per davant amb més pressió hospitalària i increment de casos". Aquesta és la diagnosi que ha fet el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a les portes que els indicadors determinin en els pròxims dies quin ha estat l'impacte de Nadal en la pandèmia. De moment, la pressió hospitalària en tot l'Estat se situa en el 12% i un 20% dels llits d'UCI i la positivitat és del 13,48%. En els darrers dies, a més, han mort 530 persones."L'evolució és preocupant i els casos seguiran creixent", ha dit Illa, que tanmateix ha subratllat l'"esforç" que considera que ha fet la ciutadania durant les festes nadalenques per reduir la interacció social i la mobilitat. També ha assegurat que, amb les dades de les quals disposen en aquests moments, no s'està en condicions d'afirmar que aquests dies de Nadal s'hagi incrementat els contagis entre majors de 65 anys.Illa ha defensat que les comunitats autònomes estan prenent mesures dràstiques per intentar contenir el virus i ha fixat com a objectiu tenir "més vacunats que contagiats el més aviat possible" per arribar a un 70% de la població immunitzada a l'estiu. En aquest sentit, ha defensat que s'està agafant velocitat en el ritme de vacunació i que en aquests moments ja hi ha 140.000 persones vacunades. "Hem de seguir millorant", ha insistit. Amb tot, ha puntualitzat que el repartiment de vacunes no té res a veure amb el ritme de vacunació de cada autonomia.Pel que fa a l'anunci de la Unió Europea d'ampliar l'acord amb Pfizer fins als 600 milions de dosis de la vacuna, Illa ha assegurat que l'estat espanyol participarà proporcionalment en la part que li correspon i que, per tant, rebrà 30 milions de dosis addicionals. També ha assegurat, davant l'increment de detecció de la nova soca britànica a diferents territoris, que correspon a les autonomia afrontar la situació.Preguntat per l'impacte de la situació en l'horitzó de les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer i tenint en compte que el ministre és el candidat del PSC, Illa ha assegurat que queda en mans de les autoritats sanitàries de Catalunya avaluar quina és la situació. Els partits mantindran una reunió el divendres de la setmana que ve per decidir si es manté o no la data. Illa ha reiterat que ell està compromès amb el càrrec de ministre, que pensa deixar un cop arrenqui oficialment la campanya electoral catalana.

