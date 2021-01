On i quan pot nevar en les properes hores a Catalunya?

La precipitació feble continua i s'estén a més zones del litoral i prelitoral sud.

La cota de neu, de forma general se situa entorn dels 200 metres, tot i que la complexa geografia i meteorologia del territori fa que en alguns sectors nevi fins a cota zero. pic.twitter.com/HpC63ctMuD — Meteocat (@meteocat) January 7, 2021

El front fred que travessa Catalunya presumiblement deixarà nevades en nombrosos punts del territori. Serà a partir del vespre d'aquest dijous quan, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya , podrien caure flocs de neu en fins a quinze comarques. De fet, des d'aquest matí-migdia que ja podem veure molts paisatges emblanquinats arreu del país, com ara a les Terres de l'Ebre Les nevades es podrien consolidar amb el pas de les hores als indrets per sobre dels 600 metres d'altitud, on es podrien acumular més de cinc centímetres de neu, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya; i més de 10 centímetres per damunt dels 900 metres d'altitud.Pel que fa a les pròximes hores, podria haver-hi precipitacions febles en qualsevol punt del territori, també al litoral, i la cota de neu continuarà als 200 metres, si bé podria nevar en alguns indrets a cota zero, segons el Meteocat.Quant als pròxims dies, es preveu que la nuvolositat quedi restringida al terç sud del territori fins a la tarda, quan el cel tornarà a quedar tapat i hi haurà precipitacions al sud que a l'interior seran en forma de neu.Tot i l'ambient molt fred, que continuarà, Protecció Civil ha desactivat aquest dijous al migdia l'avís per onada de fred i el pla NEUCAT. Ara bé, caldrà estar atents a l'evolució dels avisos per nevades, vent i onatge dels pròxims dies, en què els termòmetres continuaran marcant valors per sota del que és habitual.Es preveu que les principals nevades es produeixin entre la nit de divendres i dissabte. La de dissabte serà precisament la jornada en què hi haurà precipitació a gran part del país, si bé les previsions encara no són prou clares per saber-ne l'abast.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor