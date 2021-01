Quatre morts en l'assalt al Capitoli dels Estats Units

This is the vandalism from Trump supporters inside your Capitol They are ignoring,defying, and have overrun the Capitol police. pic.twitter.com/L368rgZhGW — Claire McCaskill (@clairecmc) January 6, 2021

Imatges de l'assalt al Capitoli Foto: Europa Press Agents dins del Capitoli retenint els assaltants Foto: Europa Press

Assalt al Capitoli dels Estats Units Foto: Europa Press

Assalt al Capitoli dels Estats Units. Foto: Reuters / ACN

Assalt al Capitoli dels Estats Units. Foto: Reuters / ACN

Atac a la democràcia dels Estats Units. Els temors per una possible revolta dels seguidors de Donald Trump s'han materialitzat aquest dimecres. Milers de fanàtics de l'encara president nord-americà han assaltat el Capitoli mentre se celebrava al Congrés la sessió que havia de certificar la victòria de Joe Biden en les eleccions del passat novembre. Segons el darrer balanç de les autoritats nord-americanes, han mort quatre persones. Inicialment s'havia informat d'una dona que havia estat abatuda per un tret de la policia a l'interior de l'edifici. La policia ha reportat tres víctimes mortals més, de les quals no ha donat massa detalls, més enllà d'atribuir les morts a "urgències mèdiques" durant els aldarulls.A banda, almenys una quinzena de policies han resultats ferits, dos d'ells greus. S'han detingut, per ara, 52 persones.La sessió a la cambra s'ha hagut de suspendre i els diputats, entre ells el vicepresident Mike Pence, s'han hagut d'atrinxerar en els seus despatxos i ser desallotjats. L'assalt a l'edifici ha durat més de tres hores. La policia no ha aconseguit desallotjar-lo fins que no ha arribat el reforç de la Guàrdia Nacional, que ha carregat i llançat gasos lacrimògens per dispersar els assaltants. L'alcaldessa de Washington ha decretat un toc de queda per raons de seguretat nacional.Les imatges que s'han pogut veure a través de les xarxes són esfereïdores. Nombrosos manifestants han aconseguit entrar al Capitoli al migdia i a partir de llavors s'han viscut escenes violentes amb trencament de finestres i portes. També s'ha sentit algun tret quan els assaltants s'han enfrontat amb els agents de seguretat de l'edifici. Els seguidors de Trump que estaven a dins han cridat proclames a favor de l'expresident, insistint que és el veritable guanyador de les eleccions americanes.Hores abans de l'assalt, l'encara president Donald Trump s'havia adreçat en un discurs als seus simpatitzants. El republicà ha reiterat, sense proves, que els comicis van ser un frau i que encara pot guanyar per continuar sent president.Poc després que s'hagi produït l'assalt, Trump ha demanat a través del seu perfil de Twitter que es mantingués "la pau". Els seus seguidors, però, no han cessat i el magnat ha emès un missatge en vídeo en què ha demanat als manifestants "tornar a casa" immediatament, però lluny d'intentar apagar les flames, ha reiterat que "tenim unes eleccions que van ser robades".Pocs instants abans havia comparegut Joe Biden. En el seu missatge a la nació, impregnat d'un to de molta preocupació, ha expressat que la democràcia del país estava rebent en aquells moments "un atac sense precedents" i ha exigit que els disturbis s'aturessin. "Si us plau, Trump, surt del camí", ha afegit.Biden va guanyar les eleccions el 3 de novembre passat amb 81 milions de vots (7 més que el president sortint, Donald Trump) i amb un percentatge del 51,4% enfront del 46.9% de Trump. Les dues cambres que formen el Congrés (la de Representants i el Senbat) havien de certificar els resultats, tal i com havia fet el Col·legi Electoral el 14 de desembre passat i havien confirmat abans les autoritats electorals dels 50 estats.En les darreres setmanes, s'ha produït un veritable pols intern dins dels conservadors entre el sector majoritari a la cúpula, que ha reconegut el triomf de Biden, i un nucli minoritari al Congrés però potent entre les bases republicanes, que s'ha negat a reconèixer la derrota.Les pretensions de Trump, que des del 3 de novembre ha assegurat haver estat víctima d'un frau massiu, han estat bandejades per totes les instàncies judicials a les quals ha recorregut l'equip trumpià. Però s'està jugant una partida a llarg termini. Trump es resisteix a passar a segon terme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor