El Centre Europeu pel Control de Malalties recomana mantenir les escoles obertes

La imminent tornada a l'escola després de les vacances de Nadal i la irrupció de la tercera onada ha reobert el meló de si els infants han de tornar o no als centres. A Catalunya el curs es reprendrà dilluns que ve l'11 de gener, tal com ha confirmat el Govern aquest dimecres. A l'altra banda hi ha una vintena d'experts que sostenen que s'ha d'endarrerir la tornada a l'escola pel "descontrol" de la situació. Una petició, però, que va en contra de les recomanacions fetes pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC).Al seu darrer informe sobre el rol dels menors en l'expansió del coronavirus, publicat el passat 23 de desembre, l'organisme exposa que "la decisió de tancar les escoles per controlar la pandèmia s'hauria d'utilitzar com a últim recurs" per "l'impacte negatiu en la salut física i mental de les criatures i sobre la seva educació". El document destaca com el tancament dels centres durant la primera onada va tenir greus conseqüències en el desenvolupament educatiu d'infants i adolescents, i també va ser nociu per la seva salut emocional.L'ECDC també posa en relleu com el tancament dels centres comporta un agreujament de les desigualtats d'oportunitats entre els fills de famílies més riques i les més pobres, ja que per seguir el curs telemàticament es requereixen unes condicions materials (l'espai de la casa on es treballa i els recursos tecnològics) que no totes les llars tenen.D'aquesta manera, la proposta d'endarrerir el curs escolar, que ve signada per experts com Salvador Macip, Oriol Mijtà o Àlex Arenas, se situa en l'extrem contrari del que diu l'ECDC. Al document, els experts catalans defensen que davant la manca d'una evidència científica definitiva sobre si "les escoles són o no un motor de contagi", el que ha de prevaldre és el "principi de precaució". Tot i que no especifiquen si aquest principi ha de protegir la salut dels infants i adolescents o només altres franges d'edat.També basen la seva petició en la variant del coronavirus que s'ha detectat al Regne Unit, i que, segons argumenten, té una infectivitat elevada en les criatures. Ara bé, segons l'anàlisi de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres, la capacitat d'infectar d'aquesta variant no és més alta en nens que en adults.

