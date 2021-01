Sanitat xifra en 82.834 les persones vacunades fins ara a l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

En aquests moments, 82.834 persones arreu de l'Estat ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer, segons ha fet públic el ministre de Sanitat, Salvador Illa. A partir d'aquest dimarts, aquesta dada s'anirà actualitzant de forma diària i desglossada per comunitats autònomes. Malgrat el retard en el calendari inicialment anunciat en la majoria d'autonomies, Illa ha defensat que el procés de vacunació "ha arrencat bé" i que "no hi ha problemes d'emmagatzematge" de les dosis.El ministre ha detallat que s'han repartit ja 718.535 dosis, de les quals 360.000 s'han rebut aquest dilluns, la segona remesa regular que arriba a Espanya. Ha insistit, però, que encara que es donin les dades per autonomies amb vocació de "transparència" no es tracta de cap "rànquing ni competició". També ha explicat que a hores d'ara s'està a l'espera de la reunió de l'Agència Europea del Medicament que ha d'autoritzar que es pugui subministrar la vacuna de Moderna. Aquest aval, ha explicat, podria suposar que la "velocitat de creuer" que agafi el procés de vacunació sigui de més de 350.000 dosis si arriben remeses d'aquesta nova vacuna.Després que s'hagi reunit el consell interterritorial de Salut, Illa ha manifestat "preocupació" per com creix la pandèmia i la tendència en augment que es preveu per als pròxims dies. "Vindran setmanes complicades i dures, així que fins que no s'immunitzi bona part de la població caldrà prudència", ha dit el ministre, que ha avalat les mesures preses a Catalunya i que ha anunciat que els diferents territoris aniran prenent mesures "més dràstiques" en base a la pauta establerta el 22 d'octubre.La roda de premsa d'Illa ha estat marcada per l'anunci el passat dimecres que deixarà el ministeri de Sanitat per ser el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 14 de febrer. Ha precisat que deixarà la cartera ministerial quan arrenqui la campanya electoral i que, fins aleshores, es dedicarà "en cos i ànima" al seu càrrec.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor