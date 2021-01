El Govern anuncia una aturada de deu dies amb confinament municipal

Altres notícies que et poden interessar

El creixement sense treva de la pandèmia ha abocat el Govern a anunciar deu dies d'aturada social a Catalunya a partir del 7 de gener, l'endemà del dia de Reis. El Procicat ha aprovat que a partir d'ara el confinament passi a ser municipal cada dia de la setmana, que els caps de setmana tanquin tots els comerços que no són essencials i que durant tot aquest període no puguin obrir els locals comercials de més de 400 metres quadrats, és a dir, els centres comercials hauran de tancar. No es prenen noves restriccions en l'àmbit de la restauració ni de la cultura, que seguiran com fins ara, i l'escola començarà, com estava previst, l'11 de gener.Pel que fa a l'activitat esportiva, només estarà permesa la que es fa a l'aire lliure, mentre que també se suspenen les activitats extraescolars i només es podran realitzar aquelles que es facin amb el grup de convivència de l'escola. El toc de queda es mantindrà a les deu de la nit com fins ara. Amb les noves restriccions anunciades al conjunt del país fins al 18 de gener, decauen les mesures específiques del Ripollès i la Cerdanya. De la mateixa manera, deixa ser efectiva l'equiparació comarcal de l'Alt Urgell i Andorra."Hem de reduir encara més la interacció social. El virus no ens dona treva i hem de frenar els contagis i la tendència a l'alça", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha subratllat que a hores d'ara s'està en xifres de 2.500 contagis diaris i més de 17.000 a la setmana. A més, en aquests moments hi ha 2.084 persones ingressades.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha precisat que s'actua de forma contundent durant aquests deu dies tenint present que els indicadors encara no recullen els efectes de les flexibilitzacions de Nadal i que encara queda la jornada de Reis. En aquests moments, la pandèmia creix a un ritme del 4% diari i en els darrers 15 dies s'ha incrementat en un 27% les persones ingressades per Covid-19 -en la darrera setmana, un 16%-.Argimon ha subratllat que es busca "frenar el ritme de país" no per reduir xifres, sinó per aturar-les. "No som Alemanya, França o Holanda i tenim la situació econòmica que tenim. Anem a frenar el creixement", ha advertit tot admetent que les restriccions anunciades "no són les mesures que hauria volgut" i que "caldrà veure si seran suficients".Argimon admet "disfuncions" amb la vacunació els primers dies, però manté l'objectiu de "la immunitat de grup a finals de la tardor o per Nadal del 2021" i demana analitzar-ho en perspectiva. "Hi ha molts nervis, ho entenc", ha afirmat i, malgrat admetre que no s'hauran vacunat 60.000 persones la primera setmana, ha apuntat que aquesta dada pretenia ser la mitjana durant les primeres 12 setmanes en què es pretén vacunar 748.000 persones, entre residències i personal sanitari. Argimon també ha apuntat que aquest dilluns han arribat noves vacunes i se n'han distribuït ja dues remeses de 33.000."Vacunarem cada dia i vacunarem ja de forma paral·lela als professionals sanitaris. Necessitem intentar mantenir virus a ratlla", ha explicat Vergés després que s'hagi incomplert el calendari de vacunació d'arrencada.

