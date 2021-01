Eva Parera explica el seu pas al PP per «sumar davant de nacionalismes i populismes»

De rebutjar la coalició Catalunya Suma a "Sumant per Catalunya", que és el títol de l'acte amb què el PP català ha presentat aquest dilluns en societat el seu nou fitxatge, la regidora Eva Parera, de la llista de Manuel Valls per Barcelona. Ho ha fet dies després de l'anunci que Lorena Roldán deixava Ciutadans per integrar-se a la candidatura del PP al Parlament. Parera, que serà número 3 a la llista, ha comparegut junt amb el president dels populars catalans, Alejandro Fernández, al Cotton House Hotel de Barcelona. Parera ha explicat que ha pres aquesta decisió per "sumar davant dels nacionalismes i els populismes".Manuel Valls ha anunciat aquest mateix dilluns que no serà candidat a les eleccions del 14-F i que la seva candidatura, Barcelona pel Canvi, ha decidit donar llibertat personal als seus membres perquè s'integrin en la candidatura "constitucionalista" que considerin. Això ha facilitat el pas donat per Parera. Albert Guibernau i Carles Rivadulla també s'integraran al projecte del PP.Eva Parera ha explicat que el pas donat no ha estat difícil. Ha recordat la seva procedència de CiU i com ha viscut l'evolució d'aquest espai: "Hi ha un moment en què tot es radicalitza i et diuen que o et poses un llaç groc o ets una mala catalana". Parera ha criticat els socialistes i Pedro Sánchez per "buscar pactes estables amb els que volen destruir el sistema des de dins".Parera ha criticat també la majoria independentista, a la qual ha reclamat que "comenci a gestionar amb seny" i oblidi els "radicalismes", dels quals la mostra que ha posat ha estat la dependència respecte de la CUP. La regidora ha destacat que comparteix molts valors amb els populars, des del respecte a l'escola concertada i a la propietat privada, al rebuig a l'ocupació il·legal i el suport a una baixada impositiva important.Alejandro Fernández, el president del PP català, ha afirmat, en relació a la pugna amb Ciutadans, que el PP havia aglutinat un espai polític que "es va dividir a Catalunya i es reunificarà des de Catalunya". Després d'elogiar Parera, Fernández ha aprofitat per atacar durament Salvador Illa, de qui ha dit que "és un senyor amable però que té el mal costum de mentir" i ha assegurat que no se'l pot creure quan assegura que no pactarà amb els "separatistes". Ha acusat el ministre de Sanitat d'emprar el seu paper al govern en benefici de la seva candidatura a les eleccions.El nou fitxatge del PP s'inscriu dins de la pugna desfermada per l'hegemonia en l'espai de la dreta espanyola a Catalunya i que té el PP i Ciutadans com a grans rivals. El partit taronja travessa una crisi profunda i està patint un degoteig constant de dirigents i càrrecs electes. El pas d'Eva Parera al PP és un altre dard contra Ciutadans, ja que la regidora va formar part de la coalició entre Valls i els d'Inés Arrimadas en les darreres municipals.Parera té al darrera una llarga trajectòria amb algunes contradiccions. Va militar durant anys a Unió Democràtica, fins que després de la trencadissa patida pel partit democristià, el va abandonar seduïda pels cants de sirena de Manuel Valls quan aquest va aterrar en la política catalana després de perdre les eleccions primàries dins del socialisme francès.Precisament amb motiu del seu abandonament de Ciutadans, Lorena Roldán va assegurar que ella no seria l'única dirigent del partit d'Arrimadas a donar-se de baixa de la formació per integrar-se al Partit Popular, a qui va presentar com el millor "antídot" per enfrontar-se al "separatisme i al sanchisme". Els fets li estan donant la raó.

