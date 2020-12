El Govern no imposa més restriccions per Cap d'Any

Altres notícies que et poden interessar

Que tothom celebri la nit de Cap d'Any a casa seva i només amb el seu nucli de convivència. Aquesta és la recomanació que ha fet el Govern de cara a la darrera nit del 2020, malgrat que ha desestimat implementar noves restriccions en un context d'increment dels contagis i de la pressió assistencial. Tot i que els indicadors de la pandèmia no milloren i estan encara a l'espera de l'impacte de Nadal, finalment s'ha desestimat avançar el toc de queda a les 11 de la nit com havia proposat aquest diumenge el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una entrevista a RAC 1.Així doncs, l'inici del toc de queda es manté a la una de la matinada per Cap D'any i les trobades estan limitades a un màxim de deu persones de dues bombolles, com estava també permès els dies 24, 25 i 26 de desembre. La nit de Reis es manté sense canvis i el toc de queda serà a les 11 de de la nit. Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, la resposta de la ciutadania en els tres primers dies de les festes nadalenques ha estat positiva i que, per aquest motiu, no s'anuncien noves restriccions.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que el 24 de desembre la mobilitat es va reduir en un 20% respecte Nadal de fa un any i que els dies 24, 25 i 26 de desembre la davallada va ser d'un 45%. "La societat està responent a una situació molt dura", ha argumentat Vergés, que ha assegurat que decretar més restriccions suposaria "prohibir-ho tot" i que les excepcions es fan per garantir que ningú es quedi sol. Sàmper ha explicat que el dispositiu policial la nit de Cap d'Any serà "majúscul", però ha recordat que són un total de 27.000 efectius i que, per tant, arribaran "allà on puguin". La responsabilitat individual, ha insistit el Govern, és cabdal.Malgrat que les restriccions no van a més, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha manifestat la seva preocupació pel "moment delicat" perquè es produeix un creixement progressiu dels contagis i de la pressió assistencial. Ha recordat que Catalunya acumula més de 350.000 infeccions i més de 17.000 defuncions per la pandèmia, amb la qual cosa ha demanat "no fer desplaçaments que no siguin indispensables". La consigna, ha dit, és celebrar Cap d'Any a casa amb la bombolla de convivència.En els darrers dies, el Govern havia advertit que aquets dilluns serien revisades totes les mesures i que es podien fer canvis en funció de les dades. I és que encara que la velocitat de contagi hagi baixat en aquests moments fins a l'1,16, han augmentat els ingressos -72 més- i el total és ja de 736 pacients, 337 dels quals estan a l'UCI. Si un temor existeix entre els professionals i les autoritats sanitàries és que a mitjans de gener es superi el llindar dels 600, xifra que obligaria de nou als centres hospitalaris a desprogramar activitat per centrar-se en la Covid-19.Els efectes de les interaccions de les festes transitaran en paral·lel al procés de vacunació, que va arrencar aquest diumenge i que es reprendrà aquest dimarts. En dues setmanes, el Govern vol que estiguin vacunats la gran majoria de residents i treballadors de les residències, un període que coincidirà amb el balanç de contagis derivats de Nadal.

