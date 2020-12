El Govern s'obre a endurir les restriccions per Cap d'Any

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha reconegut en una entrevista al programa " Via Lliure " de Rac1, que, en funció de les dades epidemiològiques que s’hauran d’analitzar aquest dilluns a la reunió del Procicat, les restriccions per Cap d’Any s’hauran de “retocar”.

De fet, les dades de la Covid-19 a Catalunya mostren un empitjorament, ja que tant l’Rt com el risc de rebrot continuen pujant. El conseller ha deixat clar que la prioritat és que no es col·lapsin els hospitals i les UCI, amb la qual cosa si la conselleria de Salut determina que existeix aquest risc, les mesures per la festivitat de Cap d’Any s’hauran de revisar.

Sàmper ha anat més enllà, i ha reconegut també que es podria arribar a produir un confinament com el que ja s’aplica a les comarques del Ripollès i la Cerdanya a tot l’àmbit català en cas que es produís un empitjorament generalitzat de les dades. "El que hem de fer és evitar que se'ns escapi de les mans", ha dit.

Sàmper ha explicat que les restriccions per Nadal s'han complert de forma generalitzada, però que la festa de Cap d'Any té un caràcter diferent, no tant "familiar i emocional", sinó que és similar a la revetlla de Sant Joan i per això ha obert la porta a l’enduriment de les restriccions fins ara vigents , i trobaria "lògic" que el toc de queda fos abans de la mitjanit.

