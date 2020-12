L'Araceli, una anciana de 96 anys de Guadalajara, la primera que ha rebut la vacuna a l'Estat

🔴 Se vacunan las dos primeras personas contra el #COVID19 en España: una residente y una sanitaria de la residencia Los Olmos (Guadalajara) pic.twitter.com/xLc9tUZsXB — Europa Press (@europapress) December 27, 2020

Una residència amb el nom dedicat a una periodista



La residència Feixa Llarga Laia González de l'Hospitalet, on s'ha posat la primera vacuna a Catalunya, dedica el seu nom a la periodista Laia González, que va morir per un tumor cerebral als 32 anys. Durant els últims anys de la seva trajectòria, al diari Avui, estava especialitzada en temes socials. Com a homenatge van posar-li el nom a la residència. González va iniciar la seva carrera al mateix diari com a administrativa, des d'on va fer el salt a la redacció.

A las 9 del matí d’aquest diumenge, Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de gent gran Los Olmos de Guadalajara des de l’any 2013 i nascuda el 1924, amb 96 anys, ha estat la primera persona en rebre la vacuna contra la Covid-19 a Espanya. "Porteu-vos bé", ha dit en ser vacunada. La segona persona ha estat Mónica Tapias, nascuda el 1972, tècnica de cures auxiliar d’infermeria, que treballa al centre des de fa 10 anys.L’Araceli té una filla i un fill, quatre néts i un besnet, i procedeix de Guadix, a Granada, però fa 25 anys que està empadronada a Guadalajara. La Mònica és natural de Guadalajara.Posteriorment, al llarg del dia d’avui, totes les comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, començaran a vacunar amb la partida inicial que es va començar a distribuir des d’ahir des del magatzem de Guadalajara, on van arribar els primers vials des de Bèlgica.Comença així la primera de les tres etapes de vacunació, en la qual els quatre grups prioritaris seran els residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i amb discapacitat, el personal sanitari de primera línia, el personal sanitari i sociosanitari restant i finalment els grans dependents no institucionalitzats.La Unió Europea ha començat la vacunació en una estratègia coordinada a tots els països. A partir d’aquest dilluns s’enviaran una mitjana de 350.000 dosis a totes les comunitats autònomes.Durant les properes 12 setmanes, l’Estat rebrà 4.591.275 de dosis d’aquesta vacuna de Pfizer amb les que es podran immunitzar 2.295.638 persones.

