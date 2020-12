Europa i el Regne Unit arriben finalment a un acord pel Brexit

Hi ha acord. Els equips negociadors de la Unió Europea i el Regne Unit han segellat finalment un pacte sobre les relacions a partir del 31 de desembre, quan el país britànic abandoni definitivament el club continental després de més de quatre dècades. La negociació ha estat agònica i ha portat al límit les dues administracions. La Comissió Europea ha d'enviar el text als representants dels 27 perquè li donin llum verda i decideixin si aplicar l'acord de manera provisional a partir de l'1 de gener davant la manca de temps perquè l'Eurocambra el ratifiqui abans de final d'any.L'anunci arriba a només una setmana que el Regne Unit abandoni definitivament el Mercat Comú i la Unió Duanera, però l'acord haurà de ser examinat encara pels estats membre i necessitarà l'aprovació del ple de l'Eurocambra per a entrar en vigor. L'acord arriba justament una setmana abans que acabi el període transitori i es produeixi la ruptura definitiva. El 31 de desembre el Regne Unit sortirà del mercat únic i de la unió duanera i deixarà d'estar sota la legislació europea.Londres i Brussel·les han tancat l'acord després que la negociació es desencallés en les últimes dues setmanes en alguns dels àmbits més problemàtics. Els progressos en la igualtat de condicions en comerç –normes de competència i ajudes d'estat- i en la governança del pacte havien generat més optimisme, però el consens en pesca no ha arribat fins a l'últim minut. El pacte estava gairebé tancat aquest dimecres, però alguns detalls en pesca l'han retardat fins al dijous.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor