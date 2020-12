Felip VI entra sense fer soroll a Barcelona per entregar el premi Cervantes a Joan Margarit

Felip VI i Letícia han visitat la ciutat de Barcelona sense fer soroll i d'amagat per fer l'entrega del premi Cervantes 2019 al poeta Joan Margarit. Els monarques espanyols l'han lliurat aquest dilluns perquè el passat 23 d'abril no es va poder fer la tradicional cerimònia a la Universitat d'Alcalá de Henares per culpa dels efectes de la pandèmia de coronavirus. Aquesta entrega a Barcelona s'ha celebrat al Palauet Albéniz, la residència oficial de Felip a la capital catalana.



Video resumen de la entrega del Premio Cervantes 2020 a Joan Margarit. @CulturaGob https://t.co/54WFz5k71K pic.twitter.com/Y4mv9cixU1 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 21, 2020

La visita ha estat tota una sorpresa perquè no estava prevista ni a l'agenda d'activitats de la Casas Reial. Els monarques han estat acompanyats pel ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. El que estava previst és que Felip VI i Letícia visitessin la fàbrica de la SEAT a l'àrea metropolitana, amb el president Pedro Sánchez, però aquest últim segueix en quarantena preventiva en haver estat en contacte amb un positiu.

