VÍDEO Desenes de negacionistes canten i ballen abraçats al centre de Barcelona

Un vídeo de gent cantant i ballant abraçada al centre de Barcelona s'ha viralitzat ràpidament a la xarxa. Les imatges, presumptament gravades aquest dissabte, corresponen a una concentració negacionista als voltants de l'Arc de Triomf. Els participants volien criticar així la vacuna, la ciència i posar en dubte l'existència de la pandèmia de la Covid-19.Els usuaris de Twitter s'han acarnissat contra la preocupant escena que mostra la gravació: han titllat d'"irresponsables" les persones que hi apareixen, han demanat que se'ls acusi d'un delicte contra la salut pública i han definit l'escena de "patètica, vergonyosa i estúpida". Fins i tot, algun usuari ha lamentat que "si agafen el virus ocuparan llits d'hospital".Segons han confirmat fonts de Mossos d'Esquadra a, els fets van tenir lloc aquest dissabte al vespre durant una concentració no comunicada ni autoritzada. L'hauria convocat un grup anomenat El Pueblo por la Verdad, una associació escèptica i conspiranoica amb el coronavirus i l'ordre mundial. Agents de la policia catalana van desplaçar-s'hi, van aixecar una acta i no es descarta obrir una investigació.

