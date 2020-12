El Govern ajorna l'anunci de les restriccions pel desacord en el seu abast

Altres notícies que et poden interessar

El desacord en el Govern sobre quines són les restriccions que s'han d'imposar per contenir la nova expansió de la pandèmia situen Catalunya en una paradoxa: encara no s'han anunciat mesures que seran "un pas enrere" i aquestes s'acabaran fent públiques just quan entra en vigor la flexibilització del confinament de cap de setmana, que a partir d'aquest divendres passarà a ser comarcal. La mesura, confirma la conselleria d'Interior, no s'ha frenat. Les discrepàncies en l'executiu sobre quin ha de ser l'abast de les restriccions han abocat finalment a un ajornament quan falta una setmana només per al Nadal.Sobre la taula del Procicat està pràcticament tot, des de restringir encara més els aforaments i condicions a l'hostaleria a mantenir les trobades de màxim sis persones també en les dates més assenyalades del Nadal. També mesures encaminades a reduir la mobilitat i que poden afectar tant als desplaçaments com al toc de queda nocturn, que inicialment s'havia anunciat que seria més flexible en dates com la del 24 i 31 de desembre i la nit de Reis.Malgrat que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest matí que la nova pauta es decidiria aquest mateix dijous , fonts del departament han explicat aquest vespre aque no compareixeran fins que "estigui tot ben lligat" perquè "s'ha de comunicar molt bé" el nou escenari a la ciutadania. És per això que s'ha acabat posposant la compareixença prevista d'Aragonès i la portaveu del Govern, Meritxell Budó.El Govern busca evitar un tancament total de la restauració com el de setmanes enrere, malgrat que el plantejament està sent debatut, i apostar per mesures més de tipus "quirúrgic". De fet, fins ara la desescalada s'ha aplicat de forma homogènia i no està descartat que s'actuï a partir d'ara de forma diferenciada en els territoris amb més afectació.Tot i això, la demora en l'aplicació de les restriccions ha coincidit amb l'entrada en vigor del confinament comarcal, que Budó va defensar que es mantenia malgrat l'empitjorament de les dades per una qüestió de "reequilibri territorial" i per facilitar compres de Nadal. Aragonès ha confirmat, però, que la tendència general és d'agreujament de les dades i, de fet, la velocitat de contagi s'ha enfilat ja avui a l'1,34 d'aquest dijous. A més, la previsió és que no millori en els pròxims dies, motiu pel qual els experts ja porten dies advertint que s'ha de posar el fre.La realitat de la pandèmia ha xocat contra les intencions del Govern de fa només quinze dies. Amb la presentació del pla de Nadal , el Departament de Salut va afirmar que s'aplicaria fos quina fos la situació del coronavirus a Catalunya . Les reticències a modificar-lo, argumentades per l'objectiu de trobar l'equilibri entre la urgència sanitària, la necessitat econòmica i la cobertura emocional de la ciutadania, han acabat superades per la situació. Amb el pas de les setmanes, els indicadors i les autoritats mèdiques han fet rectificar el l'executiu, que des d'ahir ja diu obertament que caldrà fer passes enrere en la desescalada "sí o sí".El pla especial de Nadal, desvinculadat en el seu disseny al de desescalada, contemplava flexibilitzar mesures els dies àlgids de les festes. En un principi, a l'espera de les modificacions que previsiblement s'anunciaran aquest divendres, el pla del Procicat preveia que les trobades poguessin ser de fins a deu persones de només dues bombolles, nens inclosos, els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener i que el toc de queda s'endarrerís fins a la 1.30h la nit de Nadal i de Cap d'Any, i a les 23h la nit de Reis. També que s'aixequés tant el confinament perimetral de Catalunya com els tancaments territorials de cap de setmana.Això era el 2 de desembre. Deu dies més tard, el Govern ja obria la porta a replantejar el pla de Nadal en cas, i ahir mateix, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, avisava que calia frenar la desescalada per l'empitjorament de les dades , resultat dels quatre dies de pont de la setmana passada. La Rt, que indica la velocitat dels contagis, ja fa dies que se situa per sobre d'1. Ara com ara, encara no ha transcendit cap de les restriccions i des de l'executiu es continuen fent crides a la responsabilitat per evitar la temuda tercera onada.L'experiència, si bé no ha impedit fins ara controlar el virus a la mínima que es relaxen les restriccions, sí que ha fet entendre que la velocitat és clau a l'hora de prendre mesures, i així hi han insistit aquestes últimes hores diversos experts i metges. El doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, va demanar dimecres tancar els bars un altre cop i revisar el pla de Nadal. També va reclamar a la societat "fer sacrificis" per evitar tensionar encara més els centres hospitalaris, el mateix clam que han fet mig centenar de metges dels principals hospitals de Barcelona.L'ascens dels contagis es produeix ràpid, com ràpid intenten actuar els governs per posar en marxa els plans de vacunació. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que les autonomies disposaran de prou dosis de la de Pfizer per subministrar-les a partir del 27 de desembre , una data que s'ha avançat pràcticament un mes davant la previsió d'una tercera onada que totes les administracions donen ja per inevitable.

