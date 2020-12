Quatre de cada cinc alumnes han pogut anar a l'escola amb normalitat durant el primer trimestre

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha agraït a la comunitat educativa per la feina feta durant el primer trimestre i ha reiterat que, vistes les dades, l'escola és un espai segur. "Hem estat molt transparents, hem donat una informació acurada que hem anat polint i això no ho ha fet cap altre territori de l'Estat", ha dit Bargalló. El conseller ha dit que dels més de 5.000 centres educatius se n'han confinat 31 en el primer trimestre, bàsicament llars d'infants o escoles rurals i que bàsicament tenien dos grups. "El 99,39% no s'ha hagut de confinar", ha remarcat.Quatre de cada cinc alumnes no han deixat d'anar a l'escola, i en el pic de la pandèmia a l'octubre el 95% dels alumnes ha continuat anant a l'escola. Nou de cada deu professionals educatius no han hagut de passar cap confinament. Bargalló ha fet una crida a la responsabilitat perquè en el primer trimestre s'ha constatat que l'escola és "sensible" al seu entorn.El Departament d'Educació ha decidit que el 8 de gener serà no lectiu i, per tant, el retorn a l'escola després de les festes de Nadal serà l'11 de gener. "És una mesura preventiva per evitar que els hipotètics contagis que s'hagin produït durant les festes de Nadal arribin a l'escola", ha detallat Bargalló. La segona mesura que s'adoptarà és un cribratge massiu a tots els professionals de l'àmbit educatiu a partir del retorn a l'escola després de les vacances. La mesura s'ha treballat amb el Departament de Salut. Bargalló ha admès que la logística no serà fàcil, però s'estarà en condicions de fer a partir de l'11 de gener.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha detallat que durant les primeres setmanes de curs es va flexibilitzar el protocol, perquè en un principi establia que a partir de dos positius s'havia de tancar el centre. "Vam decidir que abans s'havia de fer un cribratge de la manera menys intrusiva possible", ha dit Argimon. Pel que fa al cribratge al personal educatiu després de Nadal, el secretari ha dit que serà per automostra amb un frotis nasal. El Departament recollirà les mostres l'endemà. El cribratge serà voluntari.El director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, ha reivindicat "l'èxit" que ha suposat el primer trimestre, que ha demostrat que les escoles no són un amplificador del virus. "No hi ha alternativa a l'obertura de les escoles", ha deixat clar. Després de Nadal, el curs tornarà a començar l'11 de gener i es guanyaran tres dies per evitar contactes estrets. La segona eina serà un cribratge a tots els professionals de l'educació. "Farem un cribratge a tots els professionals que entren en un centre educatiu", ha explicat.Es farà amb PCR d'automostra i servirà també per detectar asimptomàtics i tallar cadenes de transmissió. Es farà també a tots els centres educatius, des de llars d'infants fins a centres de Formació Professional. Es farà al gener durant tres setmanes, de l'11 al 29, i en centres de tot tipus, públics, concertats i privats. Els tests es faran de manera equilibrada per territori per garantir que els laboratoris poden assumir la feina i també per assumir els possibles diagnòstics positius. "Farem un cribratge massiu a més 170.000 professionals", ha resumit.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha constatat que les escoles no han estat focus d'infecció durant el primer trimestre i han ajudat al control de l'epidèmia. "Per això hi ha el compromís de mantenir les escoles obertes sempre, perquè són una eina de salut i ens ajuden", ha dit la consellera. Vergés ha reivindicat el compromís del Govern per atendre l'emergència pedagògica. S'han fet 615.000 proves PCR a l'entorn escolar en tot el trimestre.La positivitat de les persones de 0 a 18 anys ha baixat amb el pas de les setmanes, fet que demostra que les eines per tallar la transmissió funcionen. "La transmissió entre nens és baixa. Quan s'ha detectat un positiu, el 75% del grup bombolla ha sortit negatiu", ha detallat la consellera de Salut. De cara a la resta de curs, el Departament continuarà aplicant mesures de control, per això es farà un cribratge massiu a les escoles per comença el segon trimestre de manera més segura.

