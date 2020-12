«Vaig denunciar les irregularitats de l'alcalde del PSC i em van fer fora del grup municipal i de la feina»

Teo Romero, exalcalde del PSC a Santa Margarida de Montbui i històric dirigent socialista, va ser condemnat per malversació al novembre, després d'admetre el delicte i pactar amb la Fiscalia per esquivar la presó. El cas va ser denunciat fa set anys per Sebas Leno, un regidor del partit al municipi, però la formació va protegir l'alcalde i va apartar del grup municipal l'edil i també el va acomiadar de manera improcedent del lloc que feina que tenia a la federació socialista de l'Anoia.Un cop celebrat el judici de Romero per la malversació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que de fet va ser breu arran del pacte de l'acusat amb el ministeri públic, i havent vist el comportament que està tenint el PSC en relació al cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet , que esquitxa Núria Marín, Leno ha decidit explicar com va anar tot.En declaracions alamenta que malgrat les explicacions que va donar dels fets en diversos estaments del partit, arribant a reunir-se amb al secretari de Política Municipal i actual alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i amb l'aleshores secretari d'Organització del partit, Esteve Terradas, la formació tanqués files i no hagi apartat ni investigat Romero en els últims set anys. "Em van rebre, em van escoltar, però no em van donar resposta. Al cap de quatre dies, em feien fora del grup municipal de Montbui i em van acomiadar de manera improcedent de la Federació del PSC a l'Anoia", relata. Consultats per aquest diari, ni Mayoral ni Terradas han volgut fer cap declaració sobre l'assumpte.Teo Romero va arribar a l'alcaldia de Santa Margarida de Montbui el 1995 i s'hi va estar fins el 2019. Sebas Leno va entrar com a regidor socialista a l'ajuntament el 1999, primer com a edil ras amb poca dedicació i després, a partir de 2003, assumint més responsabilitats. La primera cosa que li va grinyolar va ser quan Romero va entrar a la Diputació de Barcelona, amb dedicació exclusiva, i va passar a cobrar de l'Ajuntament per "assistència als òrgans de govern". "La seva assistència es valorava amb 700 euros, i la de la resta de regidors, amb 200. Es va aprovar al ple i des de 2003 va ser així", detalla Leno. Fins a les darreres eleccions el PSC sempre va gaudir de majories absolutes folgades al municipi.El 2005, Romero es converteix en president de Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), que vehicula la solidaritat amb el tercer món de municipis petits i mitjans. Paral·lelament, Leno passa a ser tinent d'alcalde i en moltes ocasions actua com a alcalde accidental, perquè Romero no pot dedicar temps a l'ajuntament arran dels viatges com a president del FCCD i de la feina a la Diputació. "Tenia la signatura delegada i vaig veure que passava moltes despeses de viatges, dietes que no eren de l'Ajuntament, sinó de la Diputació o del Fons", explica l'exregidor socialista. Finalment, va saber que el FCCD havia posat una denúncia contra Romero per viatges que no corresponien amb la gestió pròpia de l'organisme i va lligar caps.Entre les pràctiques de Romero hi havia estades en hotels de luxe, viatges en primera classe, en destinacions turístiques i més dies dels estrictament necessaris, sota el paraigua del Fons Català de Cooperació i passant dietes a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. Quan Leno va decidir parlar amb ell i manifestar-li el seu malestar tant per aquestes pràctiques com per la qüestió de les retribucions per assistència, l'alcalde es va "enfadar molt". Va ser en aquell moment, després d'anys al consistori, que va decidir plegar.Abans, però, ho va comentar amb l'equip de govern i amb l'executiva comarcal del PSC. Va ser aleshores quan va explicar el cas a Josep Mayoral, secretari de Política Municipal, que li va concertar una visita amb el secretari d'Organització del partit, Esteve Terradas. Quatre dies després, era apartat i acomiadat. "Vaig decidir deixar la política, però abans vaig anar a l'Oficina Antifrau i vaig denunciar el pagament de 700 euros per assistència perquè era un sobresou important", explica. Aquests diners se sumaven als que ja rebia com a salari de la Diputació de Barcelona.Una altra pràctica de l'exalcalde era passar les dietes a diverses institucions. Així, un dinar amb un alcalde podia ser alhora un dinar de feina de l'Ajuntament, de la Diputació o del Fons. O el cas d'un viatge de Lleida a Madrid amb AVE que va ser pagat per l'Ajuntament i el Fons de Cooperació. Leno també denuncia que Romero va passar com a dietes àpats en restaurants catalans que es va fer quan ell era a l'estranger. "Això s'ha pogut detectar gràcies a la denúncia que va interposar el Fons, que ha permès creuar els tiquets", apunta.El judici s'havia de celebrar aquest novembre a l'Audiència de Barcelona, però finalment l'exalcalde va acceptar una condemna per malversació de dos anys de presó i quatre d'inhabilitació, i tornar 21.000 euros al Fons. No haurà d'entrar a la presó. La Fiscalia demanava tres anys i mig de privació de llibertat i nou d'inhabilitació. Segons l'escrit del ministeri fiscal, entre 2007 i 2010 va cobrar dietes i despeses de viatges no relacionades amb la seva activitat professional amb l'objectiu "d'obtenir un benefici patrimonial indegut".Concretament, Romero va passar despeses de 36 viatges, 21 dels quals a l'estranger, i va gastar uns 41.000 euros. En un extens reportatge d' AnoiaDiari , es detallen aquestes despeses, entre les quals hi ha "vols a ciutats turístiques i pàgines d'adults", entre altres irregularitats. El 2008, per exemple, va fer viatges, entre altres països, a Mèxic, on va percebre dietes entre el 24 i el 31 d'agost, tot i que el congrés on anava era del 27 al 29. L'any següent va passar vuit dies al Japó, on va fer despeses en articles de regal, discoteques, tabac i consumicions en locals nocturns.Per tot plegat, i per l'abundant documentació en contra seva, Leno sosté que Romero va preferir pactar abans d'haver d'entrar a la presó. Set anys després de la seva denúncia i de la inacció del PSC, l'excalde ha estat condemnat i expulsat del partit, i durant quatre anys no podrà ostentar cap càrrec públic.

