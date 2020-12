Alemanya decreta un confinament total fins passat Nadal

El govern alemany reimposarà, a partir de dimecres que ve, una quarantena nacional que implica el tancament de negocis no essencials, la prohibició de reunions per Cap d'Any i la recomanació per al treball i l'educació a casa, pel repunt de contagis patit en les últimes setmanes, segons ha anunciat la cancellera, Angela Merkel.



"Hem d'actuar amb urgència", ha declarat Merkel en una compareixença després de la crucial reunió mantinguda aquest diumenge amb els seus 16 ministres estatals. "Hem vist que els contagis han crescut de manera exponencial en els últims dies, i això vol dir que haurem de plorar moltes morts", ha afegit, després de declarar "insuficients" les actuals mesures de contenció.

Segons un esborrany previ de la declaració final de la reunió, recollit pels mitjans alemanys, aquestes noves restriccions es perllongarien com a mínim fins al pròxim 10 de gener.

La pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat xinesa de Wuhan ha deixat en les últimes 24 hores a Alemanya 20.200 nous casos de coronavirus (enfront dels 28.438 casos de dissabte) i 321 defuncions (per 496 morts a la vigília)



Amb les noves dades, el balanç de la pandèmia en territori germànic ascendeix a 1.320.716 persones contagiades i 21.787 defuncions, després del rècord de 598 morts diaris de dijous a divendres, segons el balanç publicat aquest diumenge per l'Institut Robert Koch (RKI), l'agència governamental alemanya encarregada del control de les malalties infeccioses.

