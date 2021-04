Altres notícies que et poden interessar

La quarta onada va prenent forma a Catalunya, tal com mostren les males dades de pacients ingressats i greus als hospitals. Després d'una Setmana Santa amb mobilitat, el Govern ha decidit recuperar el confinament comarcal a partir de divendres fins, com a mínim, el 19 d'abril. Les altres mesures segueixen com fins ara.- Prohibit el moviment entre comarques excepte per causa justificada.- Són excepcions vàlides les sortides escolars amb pernoctació del grup bombolla i la mobilitat per competicions esportives autoritzades (totes les federades). Tenir una entrada per assistir a una activitat cultural fora de la comarca no permetrà saltar-se el tancament.- Prohibida l'entrada i la sortida de Catalunya excepte per causa justificada.- El Govern ha de tancar amb la Moncloa i Andorra com queda la mobilitat a la frontera andorrana.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí.- El transport públic es manté al 100%.- Les reunions poden ser de màxim sis persones en interiors i exteriors.- Mantenir les bombolles de convivència o bombolles ampliades.- Obertura de tots els comerços no essencials cada dia de la setmana.- Obertura de centres comercials cada dia.- Aforament limitat al 30% en establiments comercials.- Obertura dels locals de fins a 800 metres quadrats cada dia.- Llibreries obertes cada dia.- Els establiments comercials oberts al públic han de tancar a les 21 hores del vespre.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Fires i parcs d'atraccions han de continuar tancats, malgrat que inicialment el conseller Sàmper va anunciar la reobertura en roda de premsa.- Sales de joc, bingos i casinos oberts al 30%.- Cinemes, teatres, auditoris i circs poden obrir al 50%, amb un límit de 500 persones, totes assegudes. Si compleixen amb unes condicions de ventilació i control, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones, totes assegudes i amb assignació prèvia de seients i registre previ.- Poden obrir fins a les 10 de la nit, i els espectadors poden tenen un salconduit fins a les 11 hores per tornar d'aquests actes sempre que puguin acreditar-ho mitjançant les entrades.- Es poden tornar a celebrar gales, entregues de premis i festivals en el sector cultural.- Museus, biblioteques i sales d'exposicions es mantenen amb la meitat d'aforament i un límit de 600 persones.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils a l'aire lliure amb una ocupació del 50% i tancats a les 20 hores.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència limitada al 30%.- S'amplia el límit d'assistents als actes religiosos a 500 persones.- Si es respecta el màxim d'aforament del 30%, es podrà arribar a 1.000 persones, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats complint les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i garantint mesures de control d'aglomeracions.- També en tots aquests casos els titulars d'aquestes activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Justícia, i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat.- Oberts els equipaments esportius d'interior -inclosos gimnasos i piscines- al 30%, amb ús de mascareta.- Es permeten totes les competicions esportives federades.- Es permet el públic a totes les competicions d'àmbit català on hi hagi seient preassignat, al 50% a l'aire lliure i al 30% en interiors.- Vestidors esportius utilitzats per tots els usuaris.- En espais interiors amb ventilació reforçada es permeten activitats en grup de més de 6 persones amb aforament màxim del 30% i ús de la mascareta.- Equipaments esportius a l'aire lliure amb aforament limitat al 50%.- Activitats en grup a l'aire lliure sense limitació de persones i sense necessitat de mascareta.- 50% d'aforament a les piscines.- Es permeten les activitats esportives i de memòries als centres cívics per a majors de 65 anys.- Terrasses de bars i restaurants obertes al 100% d'aforament de les 7.30 hores a les 17 hores.- Interiors de bars i restaurants obertes al 30% d'aforament de les 7.30 hores a les 17 hores.- Els locals de restauració dels centres comercials hauran de romandre tancats.- Dos metres entre taules que, com a màxim, poden ser ocupades en grups de quatre persones. Si es tracta d'un grup bombolla, podrà haver-hi fins a sis persones.- El servei a domicili es pot distribuir fins a les 23 hores.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- Docència presencial a infantil, primària i ESO.- Docència presencial fins al 30% a les universitats.- Es permeten les activitats extraescolars en infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.- Poden obrir les escoles per a adults, de règim d'ensenyament especial i escoles oficials d'idiomes.- Poden obrir les escoles de música i dansa.- Semipresencialitat en els estudis postobligatoris.- Els caus i esplais també es poden reprendre.-Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup bombolla del centre.- Teletreball en tots els casos que sigui possible.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

