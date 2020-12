Dimiteix un dels regidors del PSC de l'Hospitalet investigat pel cas Consell Esportiu

Primera dimissió d'un dels càrrecs del PSC implicats en el cas Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat , destapat per. El regidor Cristóbal Plaza, investigat en el marc de la trama en la qual hi estan involucrats altres dirigents socialistes, ha comunicat aquest dissabte que abandona l'equip de govern de Núria Marín. L'adeu de Plaza es produeix la mateixa setmana que l'alcaldessa ha passat a ser investigada formalment pels fets a l'ens municipal. Plaza ha pres la decisió després de reunir-se amb Marín i pròximament farà els tràmits per renunciar a l'acta de regidor. La renúncia es produeix en un context en què l'alcaldessa no va voler cessar-lo ni a ell ni a l'altre regidor de l'equip de govern , com sí que reclama la majoria de l'oposició municipal. Tal com va avançar NacióDigital aquest juliol, el socialista està sent investigat per diversos delictes que investiga la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) de la Policia Nacional espanyola en el marc de la causa sobre aquest Consell Esportiu per la qual, a l'estiu, va ser detingut Plaza, un altre regidor i el director de l'entitat.Entre la documentació que analitza el cos policial, hi ha arxius que certificarien que l'exdirector del Consell Esportiu va percebre el 2017 fins a 47.147,62 euros com a indemnització en deixar el càrrec. Teòricament acomiadat, ja que aquesta és l'única via que dona dret a percebre una indemnització i posteriorment cobrar la prestació d'atur. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia. El document al qual ha tingut accésacredita que es va abonar aquesta quantitat en concepte d'indemnització i, segons la denúncia i altres fitxers aportats, l'hauria rebut efectivament Plaza.L'entitat, malgrat ser formalment privada, està controlada per l'equip de govern de la ciutat i el regidor d'esports n'és el president, motiu pel qual l'acomiadament hauria estat decisió fonamentalment del PSC, que governava junt amb dos regidors trànsfugues. Tot i això, el cert és que, sis mesos després de fer-lo fora, el juliol de 2017, els socialistes van fitxar Plaza com a assessor de l'Ajuntament, el van incorporar de nou a finals d'any a la comissió directiva del Consell Esportiu i el van situar a les llistes del 2019, entrant com a regidor i fent-li gestionar l'àrea d'esports.Si es confirma que l'acomiadament formal va estar arreglat, s'hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, ja que l'ara regidor hauria cobrat uns ingressos que, com la majoria d'indemnitzacions, no haurien tributat IRPF i, a més, hauria pogut estar percebent durant diversos mesos la prestació d'atur sense tenir-hi dret. A més, és clar, d'haver extret irregularment del Consell Esportiu una quantitat notable.Aquest, però, seria només un dels possibles delictes inclosos en la trama del Consell Esportiu de l'Hospitalet que investiga la UDEF, la qual se sustentaria en actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. I Plaza, durant la seva etapa com a director i, per tant, de màxim gestor, en seria un dels beneficiaris, segons la documentació que ha pogut consultar aquest mitjà, o fins i tot familiars seus. Plaza també és investigat per uns presumptes delictes de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals.El cas va esclatar el juny amb la detenció i posterior llibertat amb càrrecs de Cristóbal Plaza així com del segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Cristian Alcázar, i del director de l'ens esportiu, Eduard Galí. Des de llavors, ja hi ha una quinzena de persones imputades, la majoria pels presumptes delictes de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals. Qui va presentar la denúncia que va destapar la situació va ser un altre regidor socialista, Jaume Graells, llavors tinent d'alcaldia, però que ha renunciat a les seves responsabilitats.

