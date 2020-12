JxCat proposa ara a ERC revertir tots els pactes amb el PSC

🎥 @elsa_artadi: "Aquest serà un tema prioritari que es tractarà a l'Executiva de #JuntsxCat de dilluns, i d'aquesta reunió en sortirà una proposta formal a ERC per revertir tots els pactes amb formacions del 155. Esperem poder treballar plegats en favor de l'independentisme" pic.twitter.com/ssS5PVA6gY — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) December 11, 2020

Junts per Catalunya rebutja, per ara, trencar l'acord de govern amb el PSC a la Diputació de Barcelona després que l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de l'ens, Núria Marín, estigui sent investigada pel cas de presumpta corrupció del Consell Esportiu , destapat per. ERC amenaça de presentar una moció de censura per apartar Marín i situar JxCat en la tessitura de triar . Però els de Carles Puigdemont han intentat passar aquest divendres a l'ofensiva amb un quid pro quo: que les dues formacions desfacin les aliances que tenen en l'àmbit territorial amb els socialistes catalans.Així ho ha posat sobre la taula la portaveu de Junts, Elsa Artadi, que ha avançat que l'executiva de dilluns farà una proposta formal a ERC amb aquest esperit. El plantejament suposaria que els republicans desfessin acords de govern municipals com els de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Figueres o Tàrrega, així com en una vintena de municipis. Al seu torn, JxCat hauria de revertir el pacte de la Diputació de Barcelona, el d'una dotzena de consells comarcals i una trentena de governs municipals.La complexitat de tot plegat fa preveure que difícilment JxCat i ERC puguin tancar una entesa en aquest sentit. En tot cas, en debatran a partir del dilluns, un cop la formació de Carles Puigdemont concreti la proposta. "Som on érem l'endemà del 26-M. La nostra prioritat és fer governs independentistes a totes les institucions locals: ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Reiterem la nostra oferta a ERC per revertir aquests acords", ha assegurat Artadi, que ha fet crida a "revertir tots els pactes amb formacions del 155".Els republicans, per la seva banda, insisteixen que, un cop Marín s'ha vist esquitxada per un presumpte cas de corrupció, cal que la tercera institució del país, la Diputació de Barcelona, estigui "neta" i ha assegurat que des d'aquest divendres explorarà aliances per tal d'impulsar la moció de censura contra Marín. Si es concreta, JxCat haurà de triar entre apuntalar la presidenta socialista o bé retirar-li el suport i, per tant, trencar l'acord.Fins ara, la candidata de Junts, Laura Borràs, ha advertit que ella "no hagués fet" l'acord amb el PSC a la Diputació, que va impedir una presidència d'ERC amb la suma, per exemple, dels comuns i la connivència de JxCat. També l'expresident de la Generalitat Quim Torra s'ha manifestat en contra d'aquesta entesa. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, per la seva banda, ha considerat a Ser Catalunya "precipitada" la decisió de presentar una moció de censura i ha emplaçat només Marín a donar explicacions davant de la justícia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor