Els propietaris no poden obligar a pagar l'IBI als llogaters si l'anterior contracte no ho preveia

Cop a les trampes dels propietaris per intentar esquivar la regulació de preu de lloguers aprovada el setembre pel Parlament. El Govern ha aprovat un decret, publicat aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) per aclarir les obligacions de titulars i llogaters que prohibeix als propietaris fer pagar a l'inquilí despeses relacionades amb l'habitatge no previstes en els contractes d'aquells pisos on hi hagi hagut llogaters durant els últims cinc anys.La mesura arriba després de dos mesos i mig de l'aprovació de la llei, temps en el qual portals immobiliaris i propietaris han intentat ometre-la, ja sigui no respectant l'índex de preus de referències o carregant sobre els llogaters despeses més enllà de l'arrendament. Un dels casos més habituals ha estat fer pagar l'IBI. Una manera de cobrar més del que permet la regulació.El decret publicat avui especifica que en els contractes d'arrendament d'habitatges que han estat llogats durant els cinc anys anteriors a la llei de regulació és "nul" el pacte que obliga l'arrendatari a assumir "despeses generals i de serveis individuals" que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament anterior. La mesura, per tant no només afecta els nous lloguers sinó que s'aplica amb caràcter retroactiu des de l'aprovació de la llei.La mesura s'emmarca en la llei anunciada pel Govern el 9 de desembre, que p romou el lloguer amb espais comuns compartits i una actualització de preus dels pisos de protecció oficial. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va centrar-se durant la presentació en aquests dos aspectes, sense fer esment de la mesura per evitar que els propietaris esquivin la regulació.El Sindicat de Llogaters ha celebrat la mesura i considera que la seva acció ha estat "clau" per aconseguir que s'aprovés. "Vam detectar aquesta mala praxi des del primer moment i la vam traslladar a la Generalitat perquè ho resolgués amb una modificació legislativa", expliquen.

