La CUP i Guanyem encarrilen l'entesa per a les eleccions del 14-F amb Sabater de cap de llista

La CUP i Guanyem resoldran en les pròximes hores si concorren plegades a les eleccions del 14 de febrer amb Dolors Sabater podria ser-ne la cap de llista. Les dues organitzacions exposaran a les seves bases un preacord per teixir una aliança de cara als comicis, tot i que no està definida la fórmula, que Guanyem preferiria que fos de coalició."La candidatura hauria d’expressar la seva pluralitat en tots els aspectes, incloses les llistes. Guanyem tindrà el primer lloc de la llista -que ocuparà Dolors Sabater- i la resta de llistes i circumscripcions seran a càrrec de la CUP", recull el text enviat pels anticapitalistes a la militància i al qual ha tingut accés. El nom de la candidatura combinaria el de les dues formacions i jugaria amb els dos colors que les caracteritza: groc i rosa. Finalment, Comunistes s'ha despenjat de les converses i tampoc s'ha tancat una entesa amb Anticapitalistes.La CUP celebrarà un consell polític extraordinari aquest dissabte en què els militants podran debatre i ratificar aquest preacord. Amb la CUP, les candidatures de Guanyem, que lideren Badalona, Cerdanyola, Ripollet i Girona, tenen un preacord per concórrer plegats el 14-F, però la formula de la coalició i el pes de cada formació els separen encara d'un acord definitiu.Els anticapitalistes continuen preparant-se per a les eleccions del 14-F. Ja han presentat la seva proposta política, que aposta per un "nou cicle polític" i que fixa la celebració d'un nou referèndum abans del 2025. La CUP aspira a un espai polític ampli per aglutinar "diverses sensibilitats" i "forçar un canvi de govern a la Generalitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor