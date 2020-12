Localitzat un tercer mort en l'incendi de la nau ocupada a Badalona

Continuem amb una trentena de dotacions #bomberscat a l'incendi de la nau industrial de #Badalona

Treballem intensament, però queden moltes hores de feina fins a poder controlar i apagar el foc i poder entrar a l'interior. L'incendi està completament desenvolupat. pic.twitter.com/t3nwltv85A — Bombers (@bomberscat) December 9, 2020

Imatges de l'incendi de #Badalona, que continua actiu



Al lloc treballant tots els efectius d'@emergenciescat



Es manté en Alerta el pla #PROCICAT pic.twitter.com/C6v0Y9oebD — Protecció civil (@emergenciescat) December 9, 2020

Almenys hi ha hagut tres morts en l'incendi de la nau industrial abandonada i ocupada de Badalona. Els Bombers van localitzar dues víctimes mortals durant l'actuació de matinada i una més aquest migdia, quan el dispositiu ha pogut accedir a l'interior de l'edifici. També hi ha una vintena de ferits, tres dels quals en estat crític, quatre greus i una dotzena de lleus. Tots ells han estat traslladats a diferents hospitals. La majoria dels ferits s'han fet les lesions perquè han saltat per les finestres i la teulada per fugir de les flames.No es descarta que el còmput de víctimes mortals augmenti amb el pas de les hores, ja que segons els càlculs de l'Ajuntament, a dins la nau hi han arribat a conviure de 150 a 200 persones, moltes d'elles sensesostre i immigrants sense papers.Els Bombers han donat per controlat l'incendi de la nau aquest matí, segons ha informat el subdirector general operatiu del cos, David Borrell. Durant tota la nit hi ha treballat una trentena de dotacions. Queda pendent inspeccionar un segon edifici, per la qual cosa no es descarta que s'hi puguin trobar noves víctimes, segons ha indicat Borrell.El que més preocupa ara és el risc de col·lapse i això dificulta l'accés a l'interior. Fins al moment s'han produït quatre col·lapses parcials. Cap a les 9.00 del matí hi havia previst fer una valoració de l'estat exacte de l'estructura per decidir si apuntalen parcialment la nau o si la desenrunen per entrar-hi.L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que l'edifici quedarà precintat i el carrer tallat fins que es decideixi si s'enderroca, per evitar que algun dels ocupants de l'edifici poguessin apropar-s'hi per recollir pertinences.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat encara no hi ha cap hipòtesi sobre l'origen de les flames i que els Mossos estan a l'espera que es donin les condicions per entrar-hi. També ha indicat que s'habilitarà una oficina per atendre persones relacionades amb els afectats per l'incendi de la nau.Borrell ha explicat que saben que hi poden haver persones a l'interior de la nau però ha insistit que la situació per accedir-hi és "molt compromesa". Ha afegit que si finalment hi poden accedir podran fer la inspecció aquest mateix matí però si finalment es constata que l'estructura està greument danyada es podrien trigar dies en finalitzar totes les tasques.El subdirector ha confirmat que es tracta de dues naus que estan interconnectades i que ara per ara es desconeixen les causes del foc.En aquesta línia, Sàmper ha explicat que la policia científica està a l'espera que els Bombers els comuniquin si s'hi pot accedir o no per poder començar la investigació sobre l'origen de les flames. Ara per ara no hi ha cap hipòtesi. En tot cas, esperen poder fer una primera inspecció des de l'exterior, ja que l'edifici té moltes finestres a la part de dalt que permetran tenir una primera visió sobre el que hi pot haver a l'interior.El conseller ha afirmat que es desconeix el número de víctimes que hi podrien haver a dins, ja que ha explicat que no tenen informació al respecte i que hi ha manca de col·laboració dels ferits rescatats aquest dimecres. En aquest sentit, ha dit que aquestes persones no han informat que hi puguin haver amics o familiars a l'interior i que la barrera idiomàtica és "important". "Estem treballant gairebé a cegues", ha manifestat.Fins al moment els Bombers han localitzat dos cossos, un dels quals encara no s'ha pogut treure de l'interior de la nau.El sotscap territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Francisco Tebar, ha afegit que aquest dimecres es van traslladar tres malalts greus i quatre menys greus. En total, es van derivar cinc ferits a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, un a Vall d'Hebron i un a l'Hospital del Mar de Barcelona. Tebar ha afegit que l'evolució d'aquests pacients és "favorable".Durant aquest dijous el SEM donarà suport psicològic als familiars dels ferits i les víctimes i als equips de Bombers que treballen en el lloc dels fets.Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta nit una trentena de persones. Diverses persones també han escapat de les flames saltant per les finestres de l'edifici.La nau, de planta baixa i tres pisos, està en risc de col·lapsar i els efectius no saben en aquests moments quantes persones han pogut quedar atrapades a dins. "És impossible de saber", ha dit el subdirector general operatiu dels Bombers, David Borrell. També ha remarcat que, tal com s'ha desenvolupat el foc, "és incompatible trobar persones amb vida". En la mateixa línia s'ha expressat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper: "No hi trobarem persones amb vida, es incompatible amb la virulència de l'incendi".L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament ja havia advertit que aquesta nau estava ocupada, que "hi podia haver una desgràcia", i que s'havia actuat urbanísticament per intentar el desallotjament. El consistori ha xifrat entre 100 i 200 les persones que en un moment o altre hi podia haver dins de la nau, "en funció del moment i de les circumstàncies". De fet, ha assegurat que aquest mateix dijous al vespre patrulles de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la Policia Nacional estaven fent un control perimetral fins a 15 minuts abans de l'inici de l'incendi per "problemes de convivència"."És una tragèdia", ha dit, tot demanant en aquests moments "diferenciar el que és important del que és urgent". Albiol creu que ara toca "donar resposta a l'incendi" i que els serveis socials atenguin les persones que han pogut sortir de l'edifici, que ha quantificat en 60, entre les rescatades pels Bombers i les que han sortit pel seu propi peu. L'alcalde ha garantit que els afectats "no hauran de dormir al carrer".A més d'Albiol i dels consellers Sàmper i Vergés, fins al lloc de l'incendi s'hi ha desplaçat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, entre altres responsables del Departament d'Interior.En les tasques de l'incendi hi treballen els Bombers de la Generalitat, que han rebut el suport dels Bombers de Barcelona. També s'hi ha desplaçat responsables del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), per donar suport als afectats.

