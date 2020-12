Estan complint bars i restaurants les mesures estipulades per frenar el virus?

"Estem davant d'incompliments residuals, però es fixa la lupa en els que no", lamenta el Gremi de Restauració de Barcelona

"Calen més controls. Sabem, i tots ho veiem, que en l'àmbit de la restauració, les persones es treuen la mascareta encara que no estiguin menjant i bevent i que estiguin a l'interior del local", adverteix l'epidemiòloga Magda Campins

Dijous tarda al vespre previ al pont, al barri del Raval de Barcelona, en un bar a tocar de la Rambla, hi ha taules amb nou persones juntes i de diferents nuclis de convivència i sense mascareta. Divendres al vespre, al barri de Gràcia, un local del carrer d'Astúries d'uns 30 metres quadrats està ple amb unes 20 persones. A prop, al carrer del Torrent de l'Olla, s'hi pot veure taules juntes amb fins a vuit persones. En canvi, dilluns a les sis de la tarda, al Passeig de Sant Joan, es pot constatar com les taules de diferents locals estan ben separades i amb grups reduïts.Està complint o no està complint la restauració amb les mesures que es van exigir per a la seva reobertura? Catalunya no va avançar en la desescalada el dilluns passat per l'increment de la velocitat de contagi del virus i el Departament d'Interior confirma que, a hores d'ara, hi ha 780 denúncies que s'han interposat des del 16 d'octubre per incompliments de les mesures estipulades per al sector de la restauració en l'actual context de pandèmia. Fonts dels Mossos expliquen aque els avisos arriben tant per part de veïns i clients com deteccions que les patrulles policials fan d'ofici. Fins ara, la majoria responen a l'incompliment del confinament nocturn o bé a locals que estaven oberts en el període en què forçosament havien d'estar tancats. "Estem davant d'incompliments residuals i no massius en un sector que és molt gran. La majoria de restauradors estan complint, però es fixa la lupa en els que no", defensa el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols. Va ser el 23 de novembre quan bars i restaurants, així com el sector cultural, van poder aixecar de nou les persianes després de més d'un mes clausurats sota les condicions indicades en la fase 1 del pla de reobertura. Quatre dies després, constata el Departament de Salut, l'evolució favorable de les dades de l'epidèmia comença a frenar-se i, a partir d'aquí, s'inicia un "canvi brusc" de tendència amb l'increment de la velocitat de contagi. Els epidemiòlegs no han imputat directament l'empitjorament de la situació, en els darrers dies amb unes dades amb tendència a la baixa, a uns incompliments de la restauració, ja que també s'estan fent els cribratges massius i, per tant, més detecció. Però sí que avisen que hi tenen a veure. "No totalment, però en part sí", respon la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron. En la mateixa línia, el secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assenyalar també la setmana passada el fet que no s'hagi potenciat prou el teletreball com un factor que no permet reduir més la mobilitat, situació que juga a la contra.Tot i això, el gremi de la restauració se sent assenyalat. "Deceben molt les declaracions d'Interior i del conseller Sàmper amb aquesta criminalització d'atribuir l'augment de la velocitat de contagi a la reobertura de la restauració", lamenta Pallarols, que considera que el Govern intenta justificar "el descontrol de la pandèmia" assenyalant "de forma insultant" el sector quan amb prou feines feia set dies que havia reobert. Durant el tancament, recorda, se'ls va dir que les dades de l'impacte d'una mesura no es podien valorar fins a almenys passats 15 dies i acusa l'executiu d'abocar-los "a la ruïna". De fet, el director del gremi considera que, mentre va estar tancada la restauració, la "socialització va continuar amb incompliments de la gent i trobades" a l'espai públic."Calen més controls. Sabem, i tots ho veiem, que en l'àmbit de la restauració, les persones es treuen la mascareta encara que no estiguin menjant i bevent i encara que estiguin a l'interior del local", adverteix Campins, que emplaça els propietaris dels locals a donar instruccions i recordar als clients que s'han de posar la mascareta si no estan consumint. "Els propietaris i cambrers no són policies. No podem atribuir als treballadors la responsabilitat de conductes de tercers", replica Pallarols. Afegeix que es fa tasca de pedagogia i que ell personalment ha vist com cambrers es negaven a deixar seure cinc persones en una mateixa taula i els indicava que se separessin en dues. En tot cas, si hi ha incompliments, Pallarols avala que s'intervingui des de les autoritats.Des de Mossos expliquen que, en el marc del dispositiu Oris per controlar el compliment de les restriccions, s'actua sota els principis de "congruència, oportunitat i proporcionalitat". Quan entra en vigor una mesura o restricció, primer donen un marge de caràcter informatiu. Després, en funció de les circumstàncies i de la gravetat dels fets, es denuncien infraccions.Els diferents actors, però, malgrat les discrepàncies, també assenyalen la responsabilitat individual com un element clau en els compliments. Set de la tarda d'un dijous a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Divuit clients en la terrassa d'un bar repartits en cinc taules. Malgrat que cap d'elles supera el màxim de quatre permès, ni de bon tros hi ha els dos metres de separació exigits. Molt a prop, en un altre local també amb la terrassa plena, sí que es compleix amb la distància estipulada. Això sí, la gran majoria dels clients, tant en l'un com en l'altre, no porten la mascareta ben posada i beuen, mengen, fumen i parlen despreocupadament."No, estic amb amigues, som cercle proper. Sempre anem amb molt de compte pel carrer, amb la mascareta i la distància", respon una noia en ser preguntada sobre si té por de contagiar-se tenint present la proximitat entre taules. La taula del costat és a tocar, a escàs un metre. En ser preguntada per aquesta qüestió, una clienta que està sense mascareta reacciona movent lleugerament la cadira amb actitud despreocupada. El cambrer del local respon de mal grat que sí, que les taules estan separades tal com estipula la normativa."Hi ha bars que no compleixen les normes. Però, bé, s’ha de ser previngut i complir-les per seguretat", sosté un senyor d'un altre bar de la plaça on sí que es compleix fil per randa amb les mesures. I afegeix assenyalant: "Aquells d'allà, per exemple, fan el que volen". Al carrer Major de l'Hospitalet, el propietari d'un local regentat per una família xinesa es la menta: "Per culpa dels bars que no acataven les normes ens van tancar i ens van perjudicar a tots els altres".Però de vegades són els mateixos clients els que es reboten amb els restauradors. Al nord de Catalunya, a Figueres, Xavier Soto, del Cafè Paris de La Rambla, explica com diumenge vuit persones volien seure juntes i quan se'ls va dir que no podien se'n van anar al bar del costat. Altres persones sí que són molt més conscients dels riscos. "Nosaltres ens separem perquè no volem posar en perill les nostres famílies. Cadascú de nosaltres té alguna persona de risc a casa. La meva mare és hipertensa i tinc un amic que viu amb el seu avi. Preferim fer les coses bé", assegura la clienta de l'Interval, a la plaça de l'Ajuntament de la localitat empordanesa. Eren un grup de sis persones i s'han dividit en dues taules separades.La radiografia és, doncs, desigual en funció del lloc, del moment i de la persona. Malgrat que des del 16 d'octubre la majoria de denúncies han estat per incompliments del toc de queda nocturn, des de Mossos asseguren que també n'hi ha per superació d'aforaments i número de comensals per taula. Mentrestant, Catalunya continua en fase 1 i a l'espera de quin impacte pot tenir sobre les dades la mobilitat i les interaccions del passat pont de quatre dies. Si una cosa tem el gremi de restauradors, és que els tornin a tancar: "Els que incompleixen s’equivoquen molt. No és el camí. Però seria canalla que per l'incompliment d’uns ens tanquin a tots. Oi que cada dia hi ha qui se salta la velocitat i no tallen la carretera?".

