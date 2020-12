Madrid canvia l'històric disseny del rombe del metro per posar-hi la «rojigualda»

🚇🇪🇦 El rombo de Metro de Plaza de España lucirá a partir de ahora los colores de la bandera nacional. Permanecerá para siempre en las cinco entradas de la estación.

Toda la información: https://t.co/KHD1KZ5itJ#MetroDeMadrid #DíaDeLaConstitución pic.twitter.com/yE2fZF5Mx1 — Metro de Madrid (@metro_madrid) December 5, 2020

Els rombes de l'estació de metro de Plaça Espanya de Madrid han canviat de disseny des d'aquest dissabte i llueixen una rojigualda. Després del quilòmetre d'il·luminació nadalenca amb la bandera a l'eix Prado-Recoletos, ara el govern madrileny ha fet aquesta iniciativa per homenatjar la Constitució com un dels elements d'unió de la societat espanyola.Tal com ha dit el conseller de Transports, Mobilitat i Infraestructures i president del metro, Ángel Garrido, es vol recordar "l'esforç" de la societat "per superar antigues ferides i caminar unida juntament amb la resta de democràcies europees". "Ens representa i sabem que estem a casa", ha afegit.Aquesta no és la primera ocasió que Madrid modifica els logos dels seus metros. Ja s'ha fet a l'estació de Chueca amb la bandera de l'arc de Sant Martí. De fet, a partir d'ara es pot comprar la versió del logotip, tant de Chueca com plaça Espanya, en format d'imant o clauer.

