La velocitat de contagi continua pujant i ja frega l'1

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, segueix pujant i ja se situa en 0,95, molt a prop de l'1, límit màxim per considerar que la pandèmia està controlada. Per contra, el risc de rebrot sí baixa cinc punts i se situa en 212, encara que segueix sent alt. Sigui com sigui, el Govern ja va anunciar que el proper dilluns, donat el canvi sobtat de les dades, no es canviarà de tram El balanç de Salut d'aquest divendres situa la incidència a 14 dies a 242,37, bastant per sota de les xifres d'ahir, que s'estaven a 255,72. S'han declarat 1.479 nous casos positius, fins als 347.047 des de l'inici de la pandèmia.També s'ha informat de 50 noves morts, amb un total de 16.044. Hi ha 1.524 ingressats, 67 menys, i 418 persones a l'UCI (-20).

