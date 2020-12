Iglesias assegura que ERC i Bildu «comprenen més» la Constitució que la dreta espanyola

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha assegurat que els partits que donen suport els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), com és el cas d'ERC o Bildu, "comprenen molt millor l'esperit social de la Constitució" que la "bancada de la dreta", que conceben la carta magna com un" instrument per colpejar l'adversari".En aquest sentit, ha assegurat que s'obre una oportunitat de, al costat d'aquestes formacions, per "consolidar" amb aquesta majoria "progressista" una adreça d'estat que faci el país més "plural", "fratern" i "plurinacional".Iglesias ha advertit a la dreta de la "crispació", que va veure en la pandèmia "no com una greu crisi" sinó una oportunitat per "fer caure" a l'executiu de coalició "que, amb aquesta majoria" reforçada després dels PGE, va tenir "govern socialcomunista per estona". A més, ha acusat el PP de no creure en la "Constitució", partit que "només accepta els procediments democràtics quan governen".Com a exemple, s'ha referit a les declaracions del secretari general dels populars, Teodoro García Egea, que manté "obertament" que seguiran bloquejant el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) perquè es neguen al fet que Unides Podem, ERC o Bildu participin en la seva renovació, tot i que representen a una part de país amb la "mateixa legitimitat" que ells.Durant la seva intervenció en el Ple de Congrés dedicat a la tramitació dels PGE, Iglesias ha assegurat que els nous comptes públics no només canvien el rumb de país en termes econòmics sinó també polítics, amb una majoria progressista en la qual alguns, com és el seu cas, han lluitat per conformar "no només en els últims mesos sinó durant anys".