El primer cas descrit de reinfecció per coronavirus a l'Estat

El Servei de Microbiologia i Malalties Infeccioses de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha descrit i detectat el primer cas de reinfecció pera Espanya. En concret, es tracta d'una dona que va tenir la seva primera infecció a principis d'abril amb una soca de virus, i 4 mesos i mig després, al setembre, es va infectar amb una altra soca, per la qual va haver de ser hospitalitzada.Fins al moment només s'han comunicat en el món 27 casos de reinfecció, recollits com publicacions científiques acceptades o en repositoris bibliogràfics durant el seu procés d'avaluació. Aquests estudis, però, s'han centrat únicament en la descripció d'aquests casos. Ara, els investigadors de l'Hospital Gregorio Marañón, liderats per Darío García de Viedma, han descrit l'escenari epidemiològic complet que envolta a una reinfecció. És a dir, a més de la seqüenciació de genoma complet de virus, s'han dut a terme entrevistes epidemiològiques exhaustives dels casos, per a, amb tota aquesta informació d'alta qualitat, ordenar la cadena de transmissió que passa al voltant de la reinfecció.Per tant, no només han pogut determinar que la variant que va reinfectar a la pacient correspon amb les que circulaven en el seu entorn epidemiològic, sinó que s'ha descrit, per primera vegada, com la pacient, un cop reinfectada, provoca una transmissió posterior al seu entorn proper. Fins al moment no es tenia constància que un pacient reinfectat tenia capacitat de transmetre el virus, de fet, així ho assenyalava recentment un document del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès).No obstant això, gràcies a l'estudi dels investigadors de l'Hospital Gregorio Marañón, s'ha pogut demostrar que en aquest cas, la pacient, un cop reinfectada, ha transmès aquesta segona variant de la soca al seu entorn proper, casos que no havien tingut un episodi deprevi, i que, per tant, s'havien infectat com a resultat de l'exposició a la pacient reinfectada.Els científics expliquen que per demostrar una reinfecció no només s'ha d'identificar a un pacient que hagi tingut dos episodis clínicament compatibles amb Covid-19 separats en el temps. També és necessari demostrar microbiològicament que el cep de SARS-CoV-2 que va causar la reinfecció difereix de la que va estar implicada en el primer episodi. Habitualment, això es realitza mitjançant la comparació directa de la seqüència genòmica dels ceps causants de tots dos episodis.