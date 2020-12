Dolors Sabater impulsa Guanyem Catalunya i proposa un front ampli d'esquerres amb la CUP

Exportar el municipalisme al Parlament. Amb aquest objectiu, Guanyem Badalona, la confluència liderada per l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, impulsa Guanyem Catalunya, una marca que està ja formalment registrada. Fonts de l'espai expliquen que l'horitzó és construir un front ampli "d'esquerres, rupturista i sobiranista" del qual en formin part partits com la CUP, Comunistes i Anticapitalistes. Si concorreran o no a les eleccions del 14 de febrer dependrà de com es derivin les converses que en aquests moments ja estan en marxa entre els diferents actors.Malgrat que el nom de Sabater havia sonat en les darreres setmanes tant per incorporar-se a la candidatura de la CUP com a la d'ERC, des de Guanyem Badalona, motor de la iniciativa, deixen clar que l'exalcaldessa ni liderarà ni s'incorporarà en una llista que no aglutini una "pluralitat i transversalitat" com la que fins ara ha representat el seu espai a escala municipal. "No tindria sentit competir. Això només té sentit si fem pinya tots plegats", argumenten. És per això que deixen obert si el projecte estarà prou madur com per arribar a concórrer a les eleccions. L'horitzó, admeten, hi és. Altra cosa és que sigui possible.El model que posen sobre la taula és el mateix que s'ha replicat en les darreres dues convocatòries municipals a ciutats com Badalona, Ripollet o Girona: una confluència que "trenqui les costures" dels partits per aixoplugar-se en un sol paraigua i on es treballi de forma efectiva "de baix a dalt" perquè l'experiència des del municipalisme impregni les polítiques a escala nacional. Tot plegat, amb la vocació de revertir el "desencís" que consideren que defineix l'actual escenari polític, a més d'una "paràlisi política" en plena pandèmia.La lectura que fan des de Guanyem és que l'esperit del 15-M "no ha mort" i que aquest pot anar de la mà del sobiranisme en forma d'espai que sigui punt de trobada entre independentistes i federalistes que defensin el dret a l'autodeterminació. De fet, Guanyem Badalona va néixer per presentar-se a les eleccions municipals del 2015 de la mà de la CUP, dels comuns i de moviments socials i va assolir l'alcaldia de la ciutat fins a la moció de censura del PSC amb el suport del PP al juny del 2018.Fins ara, la CUP estava treballant en una candidatura pròpia i caldrà veure com respon a l'oferiment de front ampli. L'intent inicial de recuperar David Fernàndez com a candidat no va reeixir i en aquests moments estan treballant en la confecció de la llista. Per una altra banda, Comunistes, després de desvincular-se dels comuns, va concórrer a les eleccions espanyoles en coalició amb ERC. En aquests moments i després de rellevar Joan Josep Nuet en el lideratge, estan estudiant les possibles aliances de cara a les eleccions del 14 de febrer. Pel que fa a Anticapitalistes, es van emancipar de Catalunya en Comú un any després de l'adeu de Xavier Domènech i de dirigents com Nuet o Elisenda Alamany. Els motius van ser, especialment, que consideraven que el projecte liderat per Ada Colau ja no responia a l'essència del seu naixement i prioritzava els acords amb els socialistes. En aquests moments, estan alineats amb la filosofia plantejada per Guanyem perquè reclamen que resta pendent "crear un espai pluralista, amb vocació de majories i radicalment democràtic".A més d'aquests tres actors, Guanyem Badalona interpel·la altres forces com Procés Constituent o moviments ecologistes. Del resultat de les converses i negociacions que estan en marxa se'n dirimirà si es presenten o no a les eleccions. En tot cas, asseguren, si no es reflecteix ara en una candidatura electoral, el projecte seguirà avançant a un altre ritme al marge dels comicis.

