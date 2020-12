«Volem passar el Nadal tranquils»: comencen els cribratges massius a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha començat aquest dimarts els cribratges massius a set barris de Barcelona, amb l'objectiu de detectar positius de Covid-19 asimptomàtics que permetin conèixer amb exactitud la situació epidemiològica a la ciutat. El recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau acull des d'avui els veïns del Guinardó, la Salut, Sagrada Família, Navas, Congrés, i Els Indians i Camp de l'Arpa que vulguin fer-se una prova PCR. Els veïns de la Teixonera han d'anar al Centre Esportiu Municipal Olímpics.La Margarita és una de les persones que ha anat al recinte modernista de Sant Pau, acompanyada de la seva parella. "És una oportunitat que ho facin al costat de casa i entre altres coses hem vingut perquè preveiem veure gent gran durant els dies de Nadal", explica. La Sara és veïna de Maragall i explica que la proximitat del Nadal també ha pesat en la necessitat d'anar-se a fer la prova. "Volem ajuntar-nos amb la família i volem estar tranquils", diu. Avui hi ha anat amb els seus dos fills i el sogre, que té 76 anys.La Sara explica que si la PCR dona negatiu, d'aquí a uns dies intentarà tornar a fer-se una prova, per anar sobre segur. "Encara que sigui pagant", afirma. La Mariona i l'Anna han anat plegades a fer-se el test i mentre que una reconeix que ha influït la proximitat del Nadal, l'altra assegura que no. "Ens hem fet la prova avui però el virus potser l'enganxem demà", diu.El Francesc, que és veí del Guinardó, assegura no pensar encara en el Nadal però sí que ha anat a fer-se la prova pensant en els contactes familiars amb gent més gran que ell i els seus néts. A més, ell forma part d'un col·lectiu de risc, ja que s'ha sotmès a un trasplantament. La Pilar explica arguments similars que l'han motivat a assistir al cribratge. En el seu cas, el factor determinant és el contacte amb la seva mare de 96 anys. "La vaig a visitar sovint i em faig la PCR per seguretat", diu.El Francesc valora positivament el cribratge i valora que s'hagués pogut fer abans. El mateix pensa el Josep, que viu a Congrés i els Indians. "Els cribratges s'haurien d'haver fet abans, ja anem tard", lamenta. Ara, a les portes del Nadal el Govern repeteix a la capital cribratges que ja va fer a la ciutat al setembre, avisant que les festes estan en risc si els contagis continuen pujant.Salut, doncs, aposta pels cribratges com a eina per controlar la pandèmia. Amb tot, es mantenen els esculls per a moltes persones que tot i donar positiu no tenen cobertura per faltar a la feina, com ja va passar al setembre El CEM Olímpics mantindrà el cribratge fins al 4 de desembre i el recinte modernista de Sant Pau fins al dia 15. Del 3 a l'11 de desembre els veïns de Porta, Roquetes i el Turó de la Peira estan cridats a assistir al cribratge que es farà al Casal de Gent Gran Casa Nostra. Del 3 al 16 de desembre, els veïns de la Barceloneta, el Casc Antic, el Gòtic, i el podran fer-se la prova a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.Salut no oferirà dades avui de quantes persones han passat pels cribratges el dia de la seva posada en marxa. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, han visitat avui el recinte modernista de Sant Pau i han assegurat que els cribratges tenen per objectiu garantir una prevenció que permeti tirar endavant el pla de reobertura. Vergés ha assegurat que en els cribratges de la capital es preveu fer fins a 2.000 proves diàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor