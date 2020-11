Moderna demana utilitzar ja la seva vacuna a Europa

Altres notícies que et poden interessar

La nord-americana Moderna ha presentat aquest dilluns els resultats definitius dels seus assajos clínics sobre la vacuna. La companyia ha confirmat que el producte té un 94,1% d'efectivitat, segons ha avançat The Guardian La farmacèutica ha de fer ara l'últim pas, que es culminarà aquest mateix dilluns: demanar l'autorització d'emergència per utilitzar ja el seu vaccí a la Unió Europea i als Estats Units. El 17 de desembre, Moderna es reuneixi amb el Comitè Assessor sobre Vacunes i Productes Biològics (VRBPAC per les sigles en anglès) per analitzar la seguretat i eficàcia de la vacuna candidata.Els últims resultats d'eficàcia inclouen una anàlisi de 196 pacients infectats per Covid-19, dels quals 30 van patir símptomes severs. La vacuna s'ha mostrat eficaç en un 94,1% dels casos, si bé en els casos més greus i amb símptomes severs, l'eficàcia ha pujat al 100%. A més, assenyalen que els resultats són consistents tant per grups d'edat, ètnia o gènere. Així, 185 positius havien rebut placebo i només 11 havien estat vacunats. A més, els 30 casos greus corresponien al grup del placebo.D'altra banda, la vacuna es tolera bé i no hi ha cap problema de seguretat fins a la data. No obstant això, les dades de seguretat continuen acumulant-se i l'estudi segueix sent supervisat per una Junta de Supervisió de Seguretat de Dades independent.Un dels principals avantatges d'aquesta vacuna és que no caldrà guardar-la en ultrafred, com sí requereix la de Pfizer. Moderna espera que pugui mantenir-se estable en temperatures de 2 a 8 graus Celsius durant un mes i que es pugui emmagatzemar a -20 graus durant mig any.

