Detingut i posat en llibertat el secretari d'Esports pel cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet

La policia espanyola va detenir ahir el secretari d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, ja en llibertat, en el marc de la investigació per la trama de desviament de fons en les subvencions públiques al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, revelades per NacióDigital.



Figueras va ser arrestat ahir per agents de la Unitat de Delinqüencia Econòmica i Fiscal (UDEF) i va ser posat en llibertat al cap de poques hores, a l'espera de la citació del jutge, per estar acusat dels delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.



Segons la presumpta trama denunciada per Jaume Graells, encara regidor del PSC, el Consell Esportiu hauria registrat actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. Alguns dels La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet , junt amb els dos regidors del PSC encausats i el que va denunciar els fets. Així ho ha aprovat aquest dimecres la comissió d'afers institucionals (CAI) del Parlament, amb el suport de tots els grups excepte el socialista.Tal com va revelar NacióDigital , de fet, la la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) de la Policia Nacional espanyola va entrar a la secretaria general de l'Esport de la Generalitat i a l'àrea d'esports de la Diputació de Barcelona per requerir documentació en relació amb les transferències fetes al Consell Esportiu, en especial pel que fa a les subvencions rebudes d'aquests organismes.El Consell Esportiu és una entitat privada però en què la regidoria d'Esports ostenta la presidència i el govern municipal designa la meitat dels membres de la comissió directiva. El seu principal ingrés públic és de l'Ajuntament de l'Hospitalet, de 210.000 euros el 2018, mentre que aquell any en van arribar 107.000 de la secretaria general de l'Esport i tan sols 2.092,26 de la Diputació.La investigació de la UDEF avança i les últimes setmanes s'han produït vuit noves imputacions , per presumptes delictes de de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals, els mateixos pels quals estan encausats des del juny el primer secretari del PSC a l'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que és encara tinent d'alcaldia a l'Ajuntament, l'encara regidor i exdirector del Consell, Cristóbal Plaza, i l'actual director, Eduard Galí.Segons la presumpta trama denunciada per Jaume Graells, encara regidor del PSC, el Consell Esportiu hauria registrat actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. Alguns dels beneficiaris serien Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, qui a més està sent investigat per arreglar-se presumptament l'acomiadament de quan era director de l'ens per cobrar de manera fraudulenta fins a 47.000 euros.

