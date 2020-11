Mor Diego Armando Maradona als 60 anys

Maradona també va tenir rellevància en el món de la política, participant activament en alguns moments de la seva carrera, dins i fora dels terrenys de joc. El novembre de 2005, Maradona va ser una de les figures principals de la Cimera dels Pobles, una contracimera en oposició a la IV Cimera de les Amèriques. La seva participació va començar el 3 d'aquest mes quan va abordar l'Exprés de l'Alba, un tren que partia des de Buenos Aires i transportava 160 passatgers que participarien de la contracimera, 107 entre els quals es trobaven el llavors candidat a la presidència de Bolívia Evo Morales.



La Cimera dels Pobles, on es va manifestar l'oposició a l'ALCA i seu intens rebuig a la presidència dels Estats Units de George W. Bush, va comptar amb la presència del propi Maradona, el president veneçolà Hugo Chávez, el cantant Silvio Rodríguez, Adolfo Pérez Esquivel i les Mares de la Plaça de Maig. La seva participació va generar l'enuig de diversos dirigents polítics, entre els quals es trobava el president mexicà Vicente Fox. Maradona no ha amagat mai els seus llaços polítics amb personalitats d'Amèrica Llatina com Fidel Castro o Hugo Chávez.

El món del futbol plora una de les pèrdues més doloroses de la seva història. Segons han avançat diversos mitjans locals, l'argentí Diego Armando Maradona ha mort aquest dimecres als 60 anys després de patir una aturada cardiorespiratòria al seu domicili de Tigre, a l'Argentina. Allà s'hi havia instal·lat després d'haver passat per quiròfan per una operació molt complicada cranioencefàlica. Maradona havia patit diversos problemes de salut en els últims anys, obligant-lo a tenir una vida retirada de l'àmbit públic i passant diverses vegades per operacions quirúrgiques.Marxa un dels millors jugadors de futbol de la història, reverenciat a tot el planeta per la seva carrera. El 1986 va aconseguir el Mundial celebrat a Mèxic, en una de les millors actuacions de tots els temps. Només a la semifinal va signar el millor gol de la història dels Mundials i el gol més polèmic, encara avui dia, dels tornejos. La seva etapa als clubs també va ser exitosa, però sobretot al Nàpols. A Catalunya va marcar petjada el seu pas pel Barça, on no va aconseguir superar les expectatives a causa de les lesions i les seves intervencions polèmiques.L'ocàs de la seva carrera futbolística als terrenys de joc arriba al Mundial dels Estats Units, el 1994, quan va donar positiu en dopatge després del partit contra Nigèria. En les anàlisis se li van detectar cinc substàncies prohibides: efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina i metaefedrina. Va ser suspès per quinze mesos, pel que va haver d'abandonar la concentració argentina. Mai més es va recuperar d'aquest cop d'imatge ni a nivell d'impacte real als terrenys de joc.La seva etapa final va ser a l'Argentina, des d'on es va retirar. Després seguiria la seva carrera a través de les banquetes, sent entrenador al seu país natal i de la selecció argentina durant el Mundial de 2010, on va poder liderar a Leo Messi. Maradona ha arrossegat problemes de salut durant l'última dècada, amb episodis polèmics a causa de totes les complicacions derivades de les drogues, de la medicació o de les intervencions quirúrgiques.Diego Armando Maradona va néixer el 30 d'octubre de 1960 a Lanús, a Buenos Aires. Des dels inicis de la seva carrera futbolística, l'argentí ha estat un símbol, una icona i una celebritat en el món d'aquest esport, deixant un llegat immens després de la seva pèrdua.

