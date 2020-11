Batlle evita ara donar per fet que el sensesostre es va abraonar sobre els agents

El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha volgut mostrar prudència aquest dimecres en la roda de premsa convocada per valorar les novetats sobre el tiroteig de la Guàrdia Urbana a un sensesostre el passat dissabte. El mateix dia dels fets, Batlle donava per fet que l'home s'havia "abraonat" sobre els agents abans que aquests disparessin, mentre que avui ha insistit que aquest extrem l'haurà de determinar la investigació dels Mossos d'Esquadra.La policia catalana ja ha donat per acabat el seu atestat i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ja va avançar ahir que aquest no era "conclusiu". És a dir, que és a la Fiscalia a qui li toca pronunciar-se. Per ara l'única investigació judicial oberta pel cas és contra l'home ferit, a qui s'acusa d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Batlle ha assegurat avui que l'Ajuntament no es personarà com a acusació en aquesta causa.El tinent d'alcaldia ha esquivat les preguntes sobre les noves imatges que han transcendit sobre el tiroteig, assegurant que no volia "especular". A les imatges es pot veure com l'agent que dispara ja duia l'arma a la mà mentre perseguia l'home i com aquest duia un braç en cabestrell i una bossa penjant de l'altre.Batlle ha assegurat que l'incident "obliga" a revisar protocols i ha informat que l'agent que va disparar està actiu, encarregant-se de tasques administratives.

