Mor Montserrat Carulla als 90 anys

Ens ha deixat Montserrat Carulla, actriu brillant de l'escena catalana i dona sempre compromesa. Talent, professionalitat i entrega. Trobarem a faltar la seva energia i compromís. Descansi en pau. pic.twitter.com/4o1DBtVWFW — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 24, 2020

Ens entristeix molt el traspàs de l'incommensurable actriu Montserrat Carulla. Amb una llarga trajectòria teatral i televisiva era una dona compromesa i estimada al país.



"Sóc Montserrat Carulla, actriu, catalana i independentista", va dir en rebre el premi Gaudí d'Honor. DEP pic.twitter.com/HXXeBSnTLH — Òmnium Cultural (@omnium) November 24, 2020

L'actriu catalana Montserrat Carulla ha mort aquest dimarts al matí als 90 anys. Icònica actriu catalana i un dels rostres més populars, va començar la seva carrera artística en el món del teatre, va dedicar gran part de la seva vida a les sèries, apareixent a produccions molt conegudes com "El cor de la ciutat" o "Hospital Central".Carulla va rebre diversos guardons al llarg de la seva vida com a reconeixement a la seva trajectòria, entre ells la Creu de Sant Jordi el 1.995 o bé la Medalla d'Or al Mèrit Artístic el 1.999. El 2013 va rebre el premi honorífic durant la Gala dels Gaudí, on es va proclamar "actriu, catalana i independentista" i va defensar que el dret a l'autodeterminació "no va contra ningú". Activista pels drets del poble català, Carulla explicava a Catoze.cat que no volia morir "sense haver vist la independència del seu país". Carulla va participar en nombroses obres de teatre, entre les que destaca ''enterrament és a les quatre, de Joan Vila Casas; Mort de Dama, de Llorenç Villalonga; La filla del Mar, d'Àngel Guimerà; Pigmalió, de George Bernard Shaw; La vídua trapella, de Carlo Goldoni, en adaptació de Maria Aurèlia Capmany; Hamlet,de Shakespeare, dirigit per Pere Planella; Primera història d'Esther, de Salvador Espriu; i Música per a una nit d'estiu, de Stephen Sondheim.També va interpretar papers en nombroses pel·lícules com Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde; Cambio de sexo (1977) de Vicente Aranda; Companys, procés a Catalunya (1979) de Josep Maria Forn i Costa; El Vicari d'Olot (1982) de Ventura Pons; La ciutat dels prodigis (1999) i, més darrerament, El orfanato (2007) de Juan Antonio Bayona. També ha treballat en algunes sèries de televisió, com Secrets de família (1995), Dones d'aigua (1997), El cor de la ciutat (2000) a TV3 o Hospital Central.El talent artístic corria per les venes de Carulla, mostra d'això en són els seus dos fills, que han seguit els seus passos en el món de l'escena: Vicky Peña i Roger Peña.L'actriu Montserrat Carulla va estrenar l'octubre del 2013 al Temporada Alta la que seria la seva darrera obra de teatre damunt d'un escenari: Iaia!. Després de més de dos anys de gira per diferents municipis i teatres com el Romea (on havia debutat feia 50 anys), Carulla va posar el punt i final a la seva carrera com actriu teatral al Teatre Borràs el 2016. "El teatre m'ha fet molt feliç i em va fer conèixer a gent magnífica i molt lliure que creien en l'amor i estimaven el país i en silenci lluitaven per la nostra llengua (...) Jo li dec més al teatre que el teatre a mi", va dir Carulla el desembre del 2013 en la seva presentació al Romea.Diverses personalitats del món del teatre però també de la política han lamentat la mort d'una de les grans referents de la dramaturgia a Catalunya. "Talent professionalitat i entrega", així és com l'ha definiti el vicepresdient del Govern, Pere Aragonès.

