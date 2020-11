El govern espanyol proposa limitar a 6 les reunions per Nadal i reduir el toc de queda per Cap d'Any

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol proposa limitar a sis persones les reunions familiars i socials que se celebren durant les festes de Nadal i un confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí els dies 24 i 31 de desembre, Nit de Nadal i Cap d'Any respectivament. Aquestes serien les mesures que es contemplen a l'esborrany "Propostes de mesures de salut pública enfront de la Covid-19 per a la celebració de les festes nadalenques", a què ha tingut accés Europa Press.La proposta colisiona amb la prevista per a la Generalitat, que per ara aposta per mantenir el toc de queda sense excepcions en les dates festives i que fixa que les trobades puguin ser de fins a deu persones de dos nuclis de convivència En concret, el document assenyala que en les reunions en l'àmbit familiar es recomana limitar la participació només entre els membres que pertanyin al mateix grup de convivència, si bé en el cas que hi hagi alguna persona externa no convivent habitual, les reunions seran de fins a un màxim de 6 persones i s'ha de garantir les mesures de prevenció, independentment de si són familiars o no.A més, recomana evitar o minimitzar les reunions en l'àmbit social (celebracions de la feina, antics alumnes o clubs esportius, entre d'altres) i, en el cas de celebrar-se, hauran de ser d'un màxim de 6 persones i preferiblement a l'exterior (a l'aire lliure o en terrasses amb màxim 2 parets).No haurien d'acudir a cap reunió familiar o social aquelles persones que han estat diagnosticades amb Covid-19 i encara estan en període de transmissibilitat; tenen símptomes de la malaltia; estan esperant els resultats de la prova diagnòstica de coronavirus; o poden haver estat exposades a algú amb Covid-19 en els últims 14 dies.Ara bé, es recorda que en tots els contextos s'han de mantenir les mesures de prevenció: ús de mascareta tot el temps possible; rentat de mans freqüent; manteniment de la distància física; maximitzar ventilació i activitats a l'aire lliure; minimitzar nombre de contactes; i quedar-se a casa en cas de símptomes, o possible positiu.

