L'OMS ja veu «llum al final del túnel llarg i fosc» de la pandèmia

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assegurat aquest dilluns que ja es veu "llum al final del túnel" gràcies als resultats que s'estan obtenint en els assajos amb les futures vacunes contra la Covid-19.Aquest dilluns, AstraZeneca ha informat en un comunicat que la vacuna que desenvolupa amb la Universitat d'Oxford ha demostrat una eficàcia del 70% contra la Covid-19. Aquest anunci se suma als realitzats per Moderna i Pfizer, que han assegurat que la vacuna que estan desenvolupant presenta una eficàcia de més del 90%."Amb les últimes notícies positives dels assajos de vacunes, la llum al final d'aquest túnel, llarg i fosc, s'està tornant més brillant. Ara hi ha una esperança real que les vacunes, en combinació amb altres mesures de salut pública provades i comprovades, ajudaran a acabar amb la pandèmia", diu Tedros.En aquest sentit, el dirigent de l'organisme recorda que en la història "cap vacuna" s'ha desenvolupat de forma tan ràpida, si bé ha destacat que la urgència amb la qual s'estan desenvolupant les diferents vacunes també s'ha de tenir a l'hora de distribuir-les de manera "justa"."Tot govern, amb raó, vol fer tot el possible per protegir la seva població. Però ara hi ha un risc real que els més pobres i vulnerables siguin trepitjats en l'allau de les vacunes", avisa el director general de l'OMS. En aquest sentit s'ha pronunciat també la científica cap de l'organisme, Soumya Swaminathan, que ha subratllat la importància que té que hi hagi diversos candidats diferents a vacunes que puguin utilitzar-se per lluitar contra el Covid-19.

