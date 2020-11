Desapareix un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra investiga la desaparició d'un quilo de cocaïna que estava sota custòdia policial a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Segons ha avançat la Ser , la droga estava dipositada en un habitacle tancat amb clau i al qual hi tenen accés policies de la comissaria. Segons fonts properes al cas, responsables dels Mossos de la comissaria van detectar que faltava la cocaïna durant una comprovació rutinària que van fer davant la previsió que el jutjat pogués ordenar la destrucció de la droga. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols ha decretat el secret de sumari.El passat agost un home va anar fins a la comissaria de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols amb el paquet de droga que havia trobat a la platja. La cocaïna va acabar quedant en dipòsit a la comissaria dels Mossos a la població en un habitacle tancat amb clau conegut com a "búnquer".El mes passat, durant una comprovació rutinària en previsió que el jutjat pogués ordenar la destrucció de la droga, responsables dels Mossos de la comissaria van detectar que el quilo de cocaïna havia desaparegut. La DAI ha obert una investigació per intentar esclarir la desaparició de la droga. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols, que porta el cas, ha decretat el secret de sumari. Dijous passat, la unitat canina dels Mossos d'Esquadra va rastrejar la comissaria.La desaparició del quilo de cocaïna a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols es va detectar el mes següent que la mateixa DAI dugués a terme l'operatiu policial per desarticular una suposada trama de tràfic de marihuana amb epicentre a la comissaria de Santa Coloma de Farners. A la causa, hi ha cinc mossos d'esquadra investigats. A tres d'ells els van detenir a principis de setembre.

