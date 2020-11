Uns hackers ataquen l'Instagram de Josep Roca

Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca, ha patit un atac de hackers al seu compte d'Instagram. Tal com ha explicat ell mateix al Planta Baixa de TV3, el compte va ser atacat el divendres passat.El compte, que té més de 50.000 seguidors, apareix sense imatge de perfil ni nom. Durant tot el cap de setmana, des del seu Instagram es van emetre vídeos en directe on es veia gent passant el dia a la platja.Roca ha afirmat que "hi ha gent que té molta astúcia i enginy per entrar a les eines dels altres", i ara espera poder recuperar-lo aquest dilluns mateix, si bé "no és fàcil, és bastant complex".

