El Gran Recapte manté obertes les donacions virtuals per fer front a l'alta demanda d'aliments

El Gran Recapte mantindrà oberts els canals de donació virtual fins al 16 de desembre per poder fer front a l'alta demanda d'aliments d'aquest any, que ha augmentat un 40% a causa de la Covid. En un comunicat expliquen que, tot i que el recompte provisional apunta que s'han recollit gairebé 5 milions d'euros a Catalunya, només podran comprar 4 milions de quilos de menjar, els quals són "insuficients" per poder atendre a totes les persones que ho necessiten.Tot i així, el portaveu del Banc dels Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar Ologaray, ha definit els diners aconseguits com una "xifra elevada" que demostra "la solidaritat del territori" per ajudar a les famílies més necessitades. També destaca com en aquesta edició ha augmentat la participació en els petits comerços, com els mercats o les cooperatives i també a les botigues de barri. És per això que Ologaray ha volgut agrair l'esforç de tothom que ha participat, dins de les seves possibilitats, i en especial als voluntaris.Les vies que es mantenen obertes fins a mitjans de desembre són la web del Gran Recatpte o bé amb el CODI BIZUM 33596.

